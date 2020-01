Astrid Nelsia (La Villa des Coeurs Brisés 5) en couple : elle présente son petit ami footballeur ❤️

La vie sentimentale d'Astrid Nelsia n'est pas toujours facile vu que tout se passe très vite. Néanmoins, on sait qu'elle a vécu une relation compliquée avec Sisika et qu'elle a eu une aventure express avec Marvin Tillière dans Les Anges 11. Les rumeurs l'ont ensuite dit en couple avec Bouna Sarr et Alexandre Fressange : "Franchement, ça me fait rire. Je m'en fiche, ça m'arrange. Je vais juste faire une photo avec quelqu'un et les gens vont parler (...) Ça me passe au-dessus de la tête", a confié la candidate en interview avec PRBK.

Astrid Nelsia en couple avec un footballeur

En revanche, la dernière photo Instagram d'Astrid Nelsia ne laisse aucun doute : elle est bel et bien en couple depuis le tournage de La Villa des Coeurs Brisés 5. L'heureux élu ? Matheus Vieira. Qui est-il ? Un footballeur brésilien de 21 ans évoluant depuis le 1er juillet 2019 au Stade Nyonnais, un club suisse. La jolie brune a officialisé leur relation en postant une photo d'eux deux assez sensuelle dans une piscine : "Mi amor", a-t-elle écrit en légende. Matheus Vieira a lui aussi partagé un cliché en amoureux sur son compte.