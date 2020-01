Astrid (La Villa 5) fait des révélations surprenantes sur son clash avec Vincent Queijo et Rym

Depuis le début de La Villa des Coeurs Brisés 5, l'ambiance est plutôt calme et les candidats sont tous soudés les uns envers les autres, mais tout a changé avec la venue d'Adrien Laurent et Astrid Nelsia dans l'aventure. Bonjour les problèmes ! À peine arrivés dans l'aventure, l'ex d'Elsa Dasc s'est clashé avec Thomas, Ayoub et son ancienne petite amie Shanna Kress tandis que la jolie brune a créé des problèmes au sein du couple de Rym et Vincent Queijo. Très possessive, elle ne supporte pas que son pote la délaisse pour vivre son histoire d'amour.

"Je ne voulais même pas appeler Vincent"

Astrid Nelsia est même allée jusqu'à gâcher le dîner romantique de Vincent Queijo et Rym à l'extérieur de la maison. Que s'est-il passé ? En colère et triste que l'ex de Sarah Lopez soit parti sans la prévenir et sans elle, la candidate l'a appelé en plein repas pour lui raconter son rendez-vous avec ses deux prétendants.

Une action, jugée comme un manque de respect, qui n'est pas du tout passée auprès de Rym. La belle espagnole a alors mis un terme à son week-end pour rentrer à la villa et régler ses comptes avec Astrid Nelsia. Un énorme clash a ensuite éclaté et les filles ont bien failli en venir aux mains. Vincent Queijo a lui aussi pété un énorme câble : il s'en est pris à tous les candidats et a mis un terme à son amitié avec celle qui est en couple avec un footballeur.

En bref, toute cette histoire est partie très loin, mais sur Snapchat, Astrid Nelsia a révélé qu'elle n'a pas appelé Vincent Queijo, qui est toujours avec Rym, de sa propre initiative : "A la base, je ne voulais même pas appeler Vincent. La prod m'a dit 'Astrid, appelle Vincent, raconte lui ta journée. Même s'il ne t'écoute pas, tu rappelles. Je demande pourquoi et là ils me disent 'allez, appelle'. (...) Après, j'avais bu. Oui parce que parfois le soir, on boit des verres de champagne. Vincent m'a mal répondu au téléphone. Je me suis braquée, tout simplement parce que j'avais bu des coupes de champagne avant. L'appelé à ce moment-là ou pas à ce moment-là, je m'en foutais."