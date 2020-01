Adrien Laurent (La Villa 5) : "Ayoub a voulu se servir de Shanna pour la notoriété" (Itw)

Purebreak : Pourquoi avoir décidé de revenir à la télé dans La Villa des Coeurs Brisés 5 ?

Adrien Laurent : Parce que je me suis dit que cette émission pouvait m'aider à retrouver l'amour, me dire que c'est encore possible même avec ce que j'ai fait dans les précédentes aventures.

J'aurais peut-être une vie plus stable si j'étais avec une fille

C'est compliqué de trouver l'amour en dehors de la télé ?

C'est compliqué de trouver une fille qui me correspond, avec qui je suis heureux d'être. Après, je ne cherche pas comme un fou, mais je n'ai pas rencontré une personne avec qui je me voyais être. En tout cas, j'aurais peut-être une vie plus stable si j'étais avec une fille.

Qu'as-tu fait entre Les Anges 10 et La Villa des Coeurs Brisés 5 ?

J'ai bossé sur mes projets, sur ma marque de vêtements de sport, j'ai ouvert mon site internet, je suis parti à Miami. J'ai aussi pas mal de trucs qui arrivent en 2020, c'est pour ça que je n'ai pas pu faire trop de tournages. Il fallait vraiment que je travaille sur un projet important et là c'est en train de se concrétiser.

Ça n'a pas été trop compliqué d'arriver en cours de route ?

Non parce que je m'intègre facilement dans des aventures comme ça. Les gens me connaissent déjà donc y a pas vraiment de soucis. Au contraire, ça a mis un peu de piment dans cette émission. C'était un peu le monde des bisounours et quand on est arrivé avec Astrid, on a bien géré.

Je n'ai jamais eu de sentiments amoureux pour Shanna

Tu viens pour reconquérir Shanna Kress ?

Non, je ne viens pas pour reconquérir Shanna, au contraire. Je viens pour essayer de trouver une fille qui me correspond sur le long terme et de faire les coachings avec Lucie. C'est quelque chose que j'attendais avec impatience. J'avais vraiment envie de voir ce qu'elle pouvait faire avec moi.

Tu appréhendais de la revoir ?

Pas du tout. C'est une fille que j'aime bien, on est toujours resté en contact. Je voulais vraiment que son bonheur, on était content de se revoir.

Avais-tu encore des sentiments pour elle avant le tournage ?

Je n'ai jamais eu de sentiments amoureux pour Shanna. J'étais attaché, on a eu une expérience dans Les Anges 10, mais on n'était pas amoureux. On s'aimait bien, il n'y avait rien de plus.

Dans les premières images, on dirait que son couple avec Ayoub te dérange, c'était le cas ?

Ce n'est pas que ça me dérange. J'avais envie de le piquer, de voir ce qu'il avait dans le ventre et s'il était sincère avec elle. Je voulais le tester, voir comment il allait réagir et s'il allait assumer son couple avec Shanna.

Que penses-tu de leur rupture ?

D'après les sons de cloche que j'ai eu, il a voulu se servir d'elle pour la notoriété et pour être connu sur les réseaux sociaux. C'était son objectif principal, c'est dommage. Je ne pourrai pas sortir trop de détails, mais j'ai l'impression qu'il n'était pas réellement sincère.

Je n'ai pas été sérieux dans mes 2 relations

Ta problématique est "je suis un éternel insatisfait", tu es trop exigeant ?

Je suis super exigeant, c'est incroyable. Il faut que la fille soit totalement dans mes cordes. Il faut qu'elle soit comme j'aime, je prends soin de mon apparence, il faut qu'elle soit dans le même délire. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, comme la personnalité ou comment elle se comporte. À chaque fois, il y a un critère qui va et trois qui ne vont pas. Au final, ça dure une semaine ou deux. Je ne trouve pas la femme qui me correspond. J'ai du mal à rester attaché, j'essaie, mais ça ne fonctionne pas.

Tu as toujours été insatisfait dans tes relations sentimentales ?



Vu que je n'ai pas été sérieux dans mes 2 relations, j'aurais tendance a dire que oui. La première, j'étais tout fou, c'était ma première copine, je suis parti aux États-Unis pendant 6 mois et j'ai déconné. Pour la deuxième relation avec Elsa, on avait beaucoup de notoriété et beaucoup de femmes autour de moi, je me suis demandé ce qui m'arrivait et je n'ai pas su me contenir. J'étais l'enfant foufou de 21 ans.

Quelle est la plus belle fille de La Villa 5 selon toi ?

Je n'ai pas vu tout le monde, mais dans celles que j'ai vu, je trouve Rym très jolie.

A quoi ressemblerait ta prétendante idéale ?

Pour moi, la femme parfaite est brune ou blonde, peu importe. Je suis moins exigeant qu'avant là dessus. Elle doit être très ouverte d'esprit, assez mature, et avec qui tu puisses faire des blagues sans se prendre la tête. Il faudrait aussi qu'elle communique beaucoup. Si jamais elle a un problème, j'aimerais qu'elle vienne m'en parler ouvertement. J'aimerais une fille classe, qu'on remarque, qui sait qu'elle est belle mais qui ne le montre pas partout. Je ne veux pas d'une fille qui crie partout, elle doit savoir se tenir. Sinon, elle doit avoir un beau visage, un beau corps.

Ça faisait longtemps qu'Elsa voulait avoir cette vie

Ton ex Elsa Dasc s'est mariée, tu es heureux pour elle ?

Oui ! Je suis super content pour elle. Ça faisait longtemps qu'elle voulait avoir cette vie, elle a trouvé la bonne personne, je pense que c'est un aboutissement dans sa vie.

Ça te dérange qu'on te parle encore d'elle en interview ?

Non, ça ne me dérange pas, il n'y a pas mort d'homme ! Au contraire, cela me fait plaisir de voir qu'elle est heureuse dans sa vie, même si 15 ans après je continue de recevoir des questions à ce propos.

Tu aimerais te marier toi aussi ?

Du calme ! (rires) Plus sérieusement, peut-être plus tard, mais pas maintenant. Pour l'instant, je veux juste trouver une femme avec laquelle je suis bien, avec qui je puisse construire quelque chose, rester avec elle, partager des trucs, et je verrai par la suite. Aujourd'hui j'ai 25 ans, je ne m'endors pas en me disant que j'ai une vie horrible, je suis très heureux.

Tu vas continuer la télé-réalité ?

Oui ! J'ai déjà quelques propositions auxquelles je réfléchis en ce moment.

