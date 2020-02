Nabilla Benattia est riche : son salaire hallucinant pour l'émission Love Island dévoilé

C'est officiel, Nabilla Benattia va faire son grand retour dans le monde de la télé-réalité avec Love Island. Toutefois, cette nouvelle émission ne sera pas diffusée sur une chaîne de la TNT mais sur Prime Video - la plateforme de streaming d'Amazon, et la jeune maman ne sera pas l'une des candidates mais tiendra le rôle de présentatrice.

Un nouveau projet qui passionne Nabilla, comme elle l'a récemment confié auprès de l'AFP : "C'est un truc que j'avais trop envie d'essayer et franchement, je ne pensais pas que c'était autant de travail. Je suis en train d'apprendre un nouveau métier et ça me plaît énormément. (...) Ça promet d'être assez dingue".

Un salaire hallucinant pour Nabilla

En même temps, difficile de ne pas être excitée par une telle émission quand on connait son salaire. Présent dans l'émission Touche pas à mon poste (C8) ce vendredi 21 février, le chroniqueur Maxime Guény a en effet lâché une bombe : "Nabilla a réussi à négocier l'un des plus gros cachets jamais signés pour une animatrice. Je dirais près d'un million d'euros pour un mois de tournage. Et oui, c'est beaucoup."

Surtout, il l'a ensuite précisé, cette collaboration ne s'arrêterait pas là : "Elle aurait même signé pour une deuxième saison, donc un million supplémentaire. Plus un documentaire exclusif tourné autour de Nabilla." C'est son banquier qui va être content.

Un choix logique pour son agent

A noter que Magali Berdah - agent de Nabilla et chroniqueuse dans TPMP, n'a pas nié ces chiffres. Interrogée à ce sujet, elle a préféré botter en touche : "Pour des raisons professionnelles je ne peux pas confirmer les chiffres. Je suis soumis au secret professionnel. Mais j'ai négocié ce contrat, j'en suis ravie."

Et pour ceux qui trouveraient cette somme énorme, Magali Berdah a néanmoins tenu à défendre sa cliente en rappelant que Amazon "a beaucoup d'argent" et que son objectif colle parfaitement à l'aura de Nabilla : "Aujourd'hui t'as Netflix qui est n°1. Amazon veut concurrencer Netflix. (...) Ils mettent les moyens, Nabilla c'est un nom, elle a une puissance incroyable. Ils ont décidé de miser sur elle pour faire télécharger cette plateforme et devenir n°1 en France."