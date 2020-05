Anthony Alcaraz (Les Princes) et Kellyn séparés : elle dévoile les raisons de leur rupture

C'est, avec Julien Bert et Hilona, l'un des couples formé sur le tournage des Princes et des Princesses de l'amour 3 (ou Les Princes de l'amour 7) : Kellyn et Anthony Alcaraz sont repartis ensemble de l'émission de télé-réalité. Après avoir rompu une première fois, ils se sont remis ensemble lors du tournage de 10 couples parfaits 4. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu et Kelly vient d'annoncer leur rupture en story Instagram. "S'il vous plait, j'aimerais que l'on arrête de m'envoyer des messages par rapport à Anthony. Je pense que cela crève les yeux et c'est un sujet que je n'ai pas du tout envie d'aborder. Je me sens pas de le faire et c'est pour ça que je ne me suis pas prononcée. Si vous pouviez juste respecter ça".

Kellyn annonce sa rupture avec Anthony Alcaraz

Quelques heures plus tard, elle a remercié les internautes pour leurs messages de soutien et en a dit plus sur les raisons qui les ont poussés à rompre. "Anthony et moi, on a eu un coup de foudre la première fois qu'on s'est vu, et je pense que c'était la différence des deux mondes (il avait entre guillemets un monde assez superficiel, de télé, la musique, tout ça, et moi j'étais très surf, nature). On était très différents et c'est ça qui nous a attiré, je pense. Et, au final, on a vécu des moments géniaux, on s'entendait bien sur certains points mais sur d'autres, en fait, on était vraiment très très très différents et c'est ça qui nous a fait vraiment nous éloigner. On ne se comprenait plus. C'était très ambivalent mais ça arrive à beaucoup de personnes".

"Y'a eu des chose qui se sont passées qui, pour moi, étaient inadmissibles"

Alors que l'ex-candidat des Anges 9 est accusé d'infidélité, elle reste vague : "Y'a eu des chose qui se sont passées qui, pour moi, étaient inadmissibles et je pense que lui en avait marre que je lui reproche certaines choses. C'est quelqu'un qui a envie d'être libre, qui est assez solitaire dans sa tête et moi je suis quelqu'un de très sentimentale, émotionnelle et j'ai besoin, quand je m'investis dans une relation, d'être un peu carré et de faire les choses vraiment bien. J'avais l'impression que notre vision du couple était aussi différente. Lui avait besoin d'avoir une liberté par rapport à certaines choses que moi je ne comprenais pas. Après y'a rien de mal, chacun est comme il est, mais on ne pouvait plus vivre comme ça parce qu'on n'était pas heureux l'un l'autre."

Elle dévoile les raisons de leur rupture

Une différence de caractère qui a été plus forte que leur amour : "Pourtant on s'aimait, on s'aime toujours je pense, mais on ne s'aime pas de la bonne manière et ce n'est pas quelque chose qui est profitable pour notre couple." Elle explique qu'il y avait beaucoup de doutes entre eux et que, si lui était très jaloux maladif, elle l'est elle aussi devenue. "A un moment donné, quand il y a trop d'histoires dans le couple, même si y'a de l'amour, ça nous détruit plus qu'autre chose." Aujourd'hui, ils sont restés en bons termes : "notre amour était vraiment véritable, on avait de vrais sentiments l'un envers l'autre. Je le respecterais toujours, je ne vais jamais lui cracher dessus. Je ne lui en veux pas, je n'ai pas la haine contre lui". De son côté, Anthony Alcaraz, qui a préféré se changer les idées avec son ami Greg Yega, n'a pas encore réagi à leur rupture.