Sebydaddy (Les Princes) et Léa Mary séparés : ils dévoilent les raisons de leur rupture

En froid dans Les Princes et les princesses de l'amour 3, à cause d'Illan, Sébastien Dubois et Lea Mary se seraient réconciliés sur le tournage de 10 couples parfaits 4. On ne sait pas s'ils se sont remis en couple sur place, mais en tout cas, ils ont réellement décidé de se laisser une seconde chance... qui n'aura pas duré. Eh oui, après plusieurs mois de relation, Lea Mary et l'ex de Hillary se sont séparés : "je m'estime célibataire aujourd'hui (...) On s'engueule tout le temps, elle est assez susceptible", a annoncé Sebydaddy.

Une rupture à cause de médicaments ?

Mais que s'est-il réellement passé pour que la rupture soit la seule solution ? Tout aurait dérapé entre les amoureux à cause d'un traitement pour l'acné pris par Lea Mary. C'est en pleurs qu'elle s'est exprimée sur leur séparation : "vous êtes nombreux à demander à ce que je m'exprime. Si je ne le fais, c'est parce que je ne me sens pas prête", explique-t-elle sur Instagram avant d'ajouter : "j'ai pris des médicaments pour l'acné. C'est très dur à vivre, ça peut amener au suicide et à la dépression. Suite à ça, on s'est beaucoup embrouillé. Je pleurais pour rien, c'était une horreur. Ca nous a un peu éloigné. On a eu une très grosse embrouille y a quelques jours."

L'ex-candidate des Princes et les princesses de l'amour 3, affichée par Booba, avoue ensuite avoir "espoir que ça s'arrange" : "ça fait un an qu'on s'aime même si on n'est pas ensemble officiellement depuis un an. (...) Pour moi, l'amour triomphe toujours si on s'aime vraiment. On a manqué de communication. Ce n'est pas une raison valable pour quitter quelqu'un. Je pense que tout peut s'arranger."

"J'ai l'impression qu'elle manquait de reconnaissance"

Une version confirmée par Sebydaddy, mais il est moins convaincu que Lea Mary que leur histoire peut encore continuer : "on ne s'entendait pas, on s'embrouillait. Là, on parle par messages. Ca me fait de la peine, ce n'est pas facile (...) Elle a pris des médicaments pour l'acné qui l'ont rendue dépressive. (...) Elle me parlait mal, elle n'était pas agréable avec moi. J'ai l'impression qu'elle manquait de reconnaissance. Un jour, on s'est insulté et c'est partie en vrille. Le problème c'est qu'on s'est trop gueulé dessus."

Le frère de Bryan dévoile ensuite des messages vocaux de Lea Mary en larmes qui lui demande de revenir et de laisser une autre chance à leur couple. Alors, la rupture est-elle définitive ?