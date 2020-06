Dita (Les Princes et les princesses de l'amour) portée disparue : "ça peut être grave"

Dita (Les Princes et les princesses de l'amour) portée disparue : "Elle ne donne plus de nouvelles"

Dita Istrefi est portée disparue, que lui est-il arrivé ? Sur Instagram, son ex, Bryan, mais aussi Hilona ont posté des messages inquiétants qui affirment que l'ex-candidate des Princes et les princesses de l'amour 2 et 3 ne "donne plus de nouvelles aux gens" et qu'elle est introuvable. Ses proches et ses amis sont inquiets.

Dita (Les Princes et les princesses de l'amour 3) disparu : son ex Bryan lance un appel à l'aide

"Elle répond nulle part" Hilona, qui a participé aux Princes et les princesses de l'amour 3 avec Dita et Bryan, a elle aussi publié un appel à l'aide sur Instagram : "si vous avez des nouvelles de Dita prévenez ses proches, moi ou n'importe qui, mais j'ai vu les stories de Léa, Bryan etc, ça commence à m'inquiéter, j'ai envoyé des messages partout, elle ne répond nulle part. C'est une gentille, elle ne se doute pas de la méchanceté des gens, ça peut être grave. S'il vous plaît, si vous la voyez, prévenez-moi." Où est passée l'ex-candidate des Marseillais VS Le reste du monde 4 ? Sa disparition semble sérieuse et inquiète.

Hilona (Les Princes et les princesses de l'amour 3) inquiète pour Dita Istrefi