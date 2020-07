Dita (Les Princes) disparue et battue par son ex-petit ami ? Elle sort ENFIN du silence

Au mois de juin, Léa Mary, Bryan (Les Vacances des Anges 3) et Hilona partageaient un appel à l'aide pour retrouver Dita Istrefi : "Elle ne donne plus de nouvelles aux gens, les gens m'appellent pour savoir où elle est, mais je ne sais pas, car nous ne sommes plus ensemble", a notamment posté son ex Bryan. Quelques jours plus tard sa mère donnait enfin des nouvelles rassurantes en expliquant que sa fille n'a tout simplement "plus de téléphone". Mais l'histoire ne s'est pas vraiment arrêtée là.

"J'ai cassé mon téléphone, je n'avais plus rien"

Toujours absente des réseaux sociaux, Dita a été aperçue en compagnie d'un homme sur une vidéo partagée par Aqababe : il s'agit en réalité de son petit ami, "un albanais bruxellois" qui serait "bizarre". Comment ça ? D'après le blogueur, l'ex-candidate des Princes et les princesses de l'amour 3 aurait dit "à sa mère de ne pas lui envoyer de messages, ni de l'appeler quand elle est avec son mec". Il a aussi été accusé de violences conjugales quand Dita Istrefi a été vue avec des bleus sur le corps. Alors, que s'est-il réellement passé ? L'ex de Nikola Lozina dévoile enfin toute la vérité.

C'est en interview avec Aqababe, sur le plateau du Aqashow sur Télé Star Play, que Dita est sortie du silence sur sa disparition : "J'ai fait peur à tout le monde (...) ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un problème personnel. J'étais en couple avec un mec. Je n'ai pas voulu m'éloigner des réseaux sociaux, c'est juste que j'ai cassé mon téléphone. Quand j'en ai racheté un nouveau, je ne me souvenais pas de mes mots de passe iCloud et de mes réseaux sociaux. Je ne pouvais plus me connecter, je n'avais plus rien. Je n'ai pu contacter personne pendant les premiers jours. Avec le recul, je me suis dit que je me sentais mieux sans réseaux sociaux et j'ai décidé de faire une pause."

"J'ai l'impression d'être toujours attirée par les hommes violents"

Le blogueur est ensuite entré dans le vif du sujet en parlant des rumeurs de violences conjugales : "Non, il ne m'a pas battue, je n'avais pas de bleus. C'est vrai que ce n'était pas la joie, on se disputait beaucoup. Aujourd'hui, c'est fini. On s'est trop pris la tête, on s'aimait passionnément. C'est quelqu'un que j'ai rencontré...", répond Dita Istrefi avant qu'Aqababe ne la coupe : "Je ne peux pas te laisser te défendre sachant que des vidéos sont sorties sur les réseaux sociaux. J'ai des taupes sur Bruxelles qui m'ont dit que t'avais des bleus."

L'ex-candidate des Marseillais VS Le reste du monde 4 change ensuite de discours : "J'ai l'impression d'être toujours attirée par les hommes violents inconsciemment. Je l'aime encore et je ne veux pas lui manquer de respect. L'amour passionnelle est parfois destructeur ! Je ne mange plus." Elle s'effondre ensuite en larmes et confie : "Je vais me reconstruire et aller de l'avant." Courage !