Dita Istrefi (Les Princes) portée disparue : sa mère donne des nouvelles rassurantes

Dita Istrefi a-t-elle disparu ? Ses proches s'inquiètent. Parmi eux, son ex, Bryan, qui a posté un appel à l'aide sur Instagram : "elle ne donne plus de nouvelles aux gens, les gens m'appellent pour savoir où elle est, mais je ne sais pas, car nous ne sommes plus ensemble." Sebydaddy, Léa Mary, de nouveau en couple avec Sébastien Dubois, et Hilona ont eux aussi publié des messages sur les réseaux sociaux : "j'ai envoyé des messages partout, elle ne répond nulle part", a notamment écrit la petite amie de Julien Bert.

"Elle n'a pas disparu"

Aujourd'hui, on a le droit à un rebondissement dans cette affaire. La mère de Dita Istrefi aurait apparemment confié au compte Insta @clashtvshow que sa fille "n'a pas disparu" : "c'est juste qu'elle n'a plus de téléphone". Voilà donc pourquoi l'ex de Nikola Lozina ne donnerait plus de signe de vie, mais ce n'est pas tout.

Aqababe a partagé une vidéo sur laquelle on verrait Dita dans une voiture avec son nouveau petit ami : "Dita aperçue avant-hier en train de d'apprendre à conduire avec son mec en copilote. Elle s'est casée avec un albanais bruxellois, c'est du sérieux entre eux, il lui a offert la Smart, lui a présenté sa famille ! Disparition des réseaux car elle fait sa vie, plus de peur que de mal tant mieux", peut-on lire sur la séquence.

Une histoire louche ?

Clash.tvshow a aussi balancé que l'histoire de l'ex-candidate des Princes et les princesses de l'amour 3 serait "chelou" et que "son mec serait bizarre" : "elle a dit à sa mère de ne pas lui envoyer de messages, ni de l'appeler quand elle est avec son mec. Cette histoire est bizarre." En attendant, Dita Istrefi ne s'est toujours pas exprimée sur son absence.