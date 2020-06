Julien Bert et Hilona réagissent aux accusations de la serveuse : "c'est honteux"

Julien Bert & Hilona et la serveuse, acte 3 ! Alors que les deux ex-candidats des Princes et les princesses de l'amour 3 profitaient d'une sortie au restaurant en tête à tête, le repas ne s'est pas vraiment terminé comme prévu : une certaine Flora a donné son numéro à Julien Bert. Pour éviter un scandale, l'ancien chéri d'Aurélie Dotremont a annoncé la nouvelle à Hilona une fois éloignés de l'établissement : "Flora, si tu nous regardes, va te faire écraser par un bus ! Trouve-toi un mec qui veut de toi et qui n'est pas déjà pris", a balancé la meilleure pote de Maëva Ghennam sur Snapchat.

"J'aimerais bien que vous ne lui donniez aucun buzz"

La supposée Flora a ensuite balancé que toute cette histoire est partie d'un cap ou pas cap et que Julien Bert et Hilona seraient au bord de la rupture : "ce n'est pas moi qui vais me faire plaquer, parce que je ne change pas et que j'ai un caractère de merde. Ce sont les propos de Julien. Il en a assez d'Hilona, parce qu'elle ne veut pas changer." Attendez, ce n'est pas fini ! Les amoureux des Princes de l'amour 7 ont réagi à ces accusations : "J'ai vu tous les articles sur cette folle", balance Hilona avant que Julien Bert ajoute : "non, non. Cette grosse folle." Le ton est donné.

L'ex d'Illan poursuit : "j'aimerais bien que vous ne lui donniez aucun buzz. Je pense que c'est la seule chose qu'elle veut. Franchement, c'est honteux. Je ne comprends pas. (...) L'histoire du cap ou pas cap, grosse blague. Je pense qu'elle voulait juste se faire déf*ncer parce qu'au téléphone et en face, ce n'était pas la même l'histoire. Elle fait la belle sur les réseaux, mais quand je l'ai eu au téléphone, elle n'a pas parlé."

"J'espère que la seule chose qu'elle aura sur ses réseaux ce sont des insultes"

Julien Bert intervient ensuite pour préciser que Hilona croit sa version, d'autant plus qu'il lui a dit la vérité très rapidement : "donc si vraiment il échangeait des regards avec une meuf, il ne me l'aurait pas dit parce que je n'ai rien vu moi (...) Il m'a montré le bout de papier où il y avait marqué 'Flora' et le numéro de téléphone 'en espérant faire ta connaissance' (...) T'imagine, j'ai pas confiance en Julien. Ayez honte de vous. J'espère que la seule chose qu'elle aura sur ses réseaux ce sont des insultes", confie l'ex-candidate de 10 couples parfaits 2.