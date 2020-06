Julien Bert et Hilona au bord de la rupture ? La serveuse qui a dragué le candidat balance

Il en a fallu du temps pour que Hilona et Julien Bert ouvrent les yeux sur leurs sentiments dans Les Princes et les princesses de l'amour 3. Aujourd'hui, ils sont plus amoureux que jamais, mais comme n'importe quel couple, ils se disputent : "Dans la nuit de dimanche je suis partie pour lui donner une bonne leçon, lui il dormait et il n'a pas compris que j'étais partie, le lendemain quand il s'est levé il n'était pas content le Juju parce qu'Hilona, elle n'était plus là. J'avais besoin de souffler, mais on va avoir une bonne discussion.", a confié la meilleure pote de Maëva Ghennam. Pas de panique, cette histoire s'est bien terminée.

"Va te faire écraser par un bus"

Mais Julien Bert et Hilona n'ont pas été tranquilles longtemps. Que s'est-il passé ? Une serveuse, dans un restaurant à Monaco, a dragué au calme l'ex-candidat de La Villa des Coeurs Brisés 3, et a lui donné son numéro de téléphone, alors que sa petite amie n'était pas très loin : "Flora, si tu nous regardes, va te faire écraser par un bus ! Trouve-toi un mec qui veut de toi et qui n'est pas déjà pris, merci beaucoup tu seras mignonne."

L'ex d'Illan balance ensuite : "Ce n'est pas possible ce non-respect. Tu vois les gens, ils sont au restau, en couple, tranquille. Soit elle nous connaît et là, vraiment, elle a atteint le sommet de la p*taserie (...) soit, elle ne nous connaît pas, mais de toutes façons, elle l'a vu en couple avec moi. Aucun respect", a réagi Hilona sur Snapchat.

"Ce n'est pas moi qui vais me faire plaquer"

Suite au message cas de Hilona, la supposée Flora a expliqué son comportement dans une vidéo partagée par le compte insta @wassim.tv : "c'était un cap ou pas cap avec mes amis. Je trouvais ça normal d'aller au bout de mon jeu. Donc j'y suis allée. Les personnes qui comprennent, tant mieux. Celles qui ne comprennent pas comme Hilona, tant pis. Ça ne changera rien à ma vie."

Mais la serveuse ne s'est pas arrêtée là. D'après elle, le couple de Julien Bert et Hilona serait au plus mal en ce moment : "De toute façon, ce n'est pas moi qui vais me faire plaquer, parce que je ne change pas et que j'ai un caractère de merde. Ce sont les propos de Julien. Il en a assez d'Hilona, parce qu'elle ne veut pas changer. Il compte prendre un appartement à Lyon. C'est ce qu'on a entendu avec mes amis lors d'une conversation." Chaud !