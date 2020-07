Anthony Alcaraz et Kellyn, leur rupture fake ? Ils réagissent à la rumeur

Que se passe-t-il entre Kellyn et Anthony Alcaraz ? Alors qu'ils sont séparés depuis deux mois, et qui ne semblent pas avoir gardé contact depuis, les deux ex-candidats des Princes et les princesses de l'amour 3 ont été grillés ensemble dans une voiture et lors d'une soirée à la fête foraine. Les internautes ont tout de suite pensé qu'ils avaient en fait menti sur leur rupture pour participer aux Marseillais VS Le reste du monde 5 : certains s'en sont violemment pris à Anthony Alcaraz et Kellyn, mais ont-ils réellement tout inventé ?

"Vous racontez de la m*rde"

Ils se sont peut-être tout simplement remis en couple ou alors ils sont juste restés potes après leur rupture... on s'y perd. Ca tombe bien, l'ex de Cynthia Khalifeh n'a pas manqué de mettre les choses au clair sur les réseaux sociaux : "On ne va même pas aux Marseillais VS Le reste du monde, donc en fait, vous racontez de la m*rde (...) Vous croyez que les casteurs c'est des mongoliens ? Vous croyez qu'on ne respecte pas les casteurs ? (...) Aujourd'hui, vous croyez qu'ils sont assez c*ns les casteurs pour se dire : 'Oh, ils ne sont pas ensemble pour faire les émissions'. Réfléchissez !"

Anthony Alcaraz balance ensuite : "Vous me faites passer pour un menteur comme quoi je connaissais Kellyn avant tout ça mais vous êtes des grands malades, vous êtes des attardés, des fous (...) Oui, je suis avec Kellyn en ce moment, mais nous ne sommes pas en couple. (...) Même si on n'est pas ensemble, oui, on se voit et alors, c'est quoi le problème ? Vous n'avez pas de cerveau. J'en ai marre d'avoir affaire à des gens qui sont bêtes. (...) Non, je ne me suis pas mis en couple avec Kellyn pour faire du buzz."

Kellyn de nouveau en couple avec Anthony Alcaraz ? Elle répond

Kellyn a elle aussi réagi aux rumeurs sur l'ex-candidat de Moundir et les apprentis aventuriers 4 et elle : "on s'est quitté il y a deux mois. On ne s'est jamais revu, ni parlé. Il a fait une interview sur moi déplacée et transformée. Je l'ai croisé une semaine après à Cannes dans une boîte, j'étais en train de partir et il a voulu me parler. On a discuté, on est en bons termes. On s'est revu, mais on n'est pas en couple. Il ne veut pas se remettre avec moi et je ne veux pas me remettre avec lui."