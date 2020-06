Anthony Alcaraz et Kellyn, une rupture fake ? La vidéo qui énerve les internautes

Après être tombés amoureux dans Les Princes et les princesses de l'amour 3, Kellyn et Anthony Alcaraz ne se sont plus lâchés à leur retour d'aventure. Malheureusement, leur petit conte de fée est aujourd'hui terminé puisqu'il ont décidé de se séparer au mois de mai : "Y'a eu des chose qui se sont passées qui, pour moi, étaient inadmissibles et je pense que lui en avait marre que je lui reproche certaines choses (...) j'avais l'impression que notre vision du couple était aussi différente", a expliqué l'ex-candidate des Princes et les princesses de l'amour 3.

Anthony Alcaraz et Kellyn de nouveau en couple ?

Anthony Alcaraz est ensuite passé devant les caméras de Sam Zirah pour en dire plus sur les raisons de sa rupture avec Kellyn, mais aussi pour balancer que son ex aurait apparemment flirté avec Adrien Laurent alors qu'ils étaient toujours en couple. Et si tout cette histoire était fake ? Et si l'ancienne prétendante de Julien Bert et l'ex de Cynthia Khalifeh avaient menti sur leur séparation ?

Une vidéo, relayée par le compte Instagram @marie_spy_news, est venue tout remettre en question puisqu'on y voit Anthony Alcaraz et Kelly ensemble et assez gênés d'avoir été repérés tous les deux alors qu'ils sont censés avoir rompu...