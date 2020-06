Anthony Alcaraz (Les Princes) trompé par Kellyn avec Adrien Laurent ? Il balance

Huit mois, c'est le temps qu'aura duré la relation de Kellyn et Anthony Alcaraz. Même s'ils sont tombés amoureux l'un de l'autre dans Les Princes et les princesses de l'amour 3, la réalité les a rattrapés et leurs différences de point de vue ont mis un terme à leur couple : "on ne se comprenait plus (...) Y'a eu des choses qui se sont passées qui, pour moi, étaient inadmissibles et je pense que lui en avait marre que je lui reproche certaines choses. C'est quelqu'un qui a envie d'être libre, qui est assez solitaire dans sa tête", a confié Kellyn.

"Kellyn mentait beaucoup"

Aujourd'hui, Anthony Alcaraz a décidé d'en dire un peu plus sur les raisons de sa rupture avec Kellyn et sur son ex-petite amie : "depuis que je suis célibataire, je me sens beaucoup plus heureux. Je suis libre de faire ce que je veux et aujourd'hui, je m'épanouis dans ce que je fais. (...) Je suis resté 8 mois avec Kellyn. C'est comme toutes relations, il y a des hauts et des bas. Au début, c'est fusionnel, t'as l'impression que tu vas te marier avec la personne et un jour, ça s'arrête."

L'ex de Cynthia Khalifeh balance ensuite que Kellyn avait pour habitude de mentir régulièrement : "elle mentait beaucoup. La lumière l'intéressait. (...) Là où je me suis pris un mur c'est quand je suis sorti des Princes... (...) Je lui ai posé des questions comme 'tu connais des gens de télé'. Elle m'a dit que non, qu'elle ne regardait pas. Quand je suis sorti, j'ai vu qu'elle followait des gens de télé. Elle avait peur de me dire qu'elle voulait la lumière."

Infidèle avec Adrien Laurent ?

Anthony Alcaraz avoue qu'il n'a surtout pas apprécié de découvrir que son ex prétendante dans Les Princes et les princesses de l'amour 3 a "eu un truc" avec Nacca et Adrien Laurent avant lui : "c'était aussi pendant ma relation", précise-t-il avant d'ajouter : "elle a fauté. Elle me l'a avoué. Je suis à Londres, je paie pour l'hôtel, je me retourne et je vois Kellyn qui parle. Je vois une pastille bleue et je vois qu'elle parle à Adrien Laurent. Je lui ai demandé de me montrer la conversation et qu'est-ce que je vois, qu'elle répondait à ses stories genre 't'es beaucoup plus sexy comme ça' Elle a liké des photos où il était à moitié à poil. Ca a cassé quelque chose." En bref, celui qui s'est lancé dans le rap insinue que Kellyn a voulu se servir de lui pour devenir influenceuse et percer dans le milieu de la télé-réalité.