Elsa Fayer (10 couples parfaits 4) : "C'est important pour moi de ne pas connaître les matchs"

Purebreak : Quelles sont les grandes nouveautés de cette saison 4 de 10 couples parfaits ?

Elsa Fayer : Il y a beaucoup de nouveautés. On pouvait se le permettre avec cette quatrième saison parce que les téléspectateurs connaissent bien le programme et sa mécanique. La première nouveauté c'est qu'il y a des candidats connus qui vont se mélanger à des candidats inconnus. Ils partent bien évidemment tous sur le même pied d'égalité, le principe de l'émission ne change pas. Au niveau des éléments mécaniques, on reste sur les fondamentaux, mais dans la villa, il y aura des éléments inédits comme l'écran coeur. Il sera tout au long de la saison, il sera actionné par une alarme. Le premier célibataire à buzzer sur la love alarm va découvrir sur l'écran une proposition. Ça peut être des rencontres improbables, des dates, des soirées etc. Ils vont aussi avoir accès à une roue du destin. En l'activant, ils vont pouvoir former des binômes, partir en date pour avancer dans le jeu. Cette année, un écran sera installé dans la love room, où les candidats découvriront des échanges, des questions personnelles...

Je découvre les candidats le premier jour de tournage

Ces nouveautés ont-elles été instaurées pour aider encore plus les candidats ?

Ce jeu est un vrai casse-tête, il n'est pas facile à résoudre. Les histoires de coeur se mélangent à la stratégie, mais c'est avant tout une aventure collective. Ces éléments supplémentaires vont les aider à les sortir de leur zone de confort. On s'est rendu compte que beaucoup campaient sur leurs positions dans les saisons précédentes. Ils n'écoutaient absolument pas ce que les autres avaient à dire. Là, ils vont devoir aller vers des gens vers qui ils ne seraient sûrement pas allés.

Tu as un rôle différent cette année ?

Non, j'ai toujours le même. Je suis la gardienne du jeu, mais je suis surtout un révélateur de personnalité. Je suis là pour être à leurs côtés, les comprendre et pour les aider à tomber les masques. Ils arrivent tous avec une carapace, ils ont envie de se montrer de la meilleure des manières, et c'est normal sauf que dans 10 couples parfaits, il faut absolument se montrer tel qu'on est. Mon travail est d'instaurer un climat de confiance. Je ne connais pas les matchs, je joue en même temps qu'eux, je découvre les choses en même temps qu'eux. Je suis là pour qu'ils se révèlent le plus rapidement possible.

Tu n'es pas au courant des matchs pour ne pas fausser le jeu ?

C'est très important pour moi de ne pas les connaître. J'accompagne seulement les candidats dans leur quête de match, je me pose des questions à leur place, je les incite à se poser les bonnes questions. La résolution des matchs parfaits paraît longue, mais en fait ça arrive très vite.

Tu restes toujours bluffée à la découverte des couples parfaits ?

C'est toujours bluffant. Je découvre les candidats le premier jour de tournage, je ne leur parle pas avant. On fait vraiment connaissance comme dans le programme. Je joue beaucoup avec mon instinct, mais quand je les vois tous à côté des autres, on commence à se demander qui va avec qui. En tout cas, mon rôle n'est pas de leur dire qui est leur match, je suis là pour les aider.

Je savais que Sebydaddy n'allait pas garder sa posture très longtemps

Le fait d'avoir des candidats déjà connus, est-ce pour attirer un public plus large ?

Il faudrait demander à la production, mais ils sont là parce qu'ils sont principalement à la recherche de l'amour. La problématique reste la même que ce soit des candidats connus ou inconnus. Après, il est vrai que pour les candidats connus, il va se passer beaucoup de choses dans cette saison. Leurs proches vont s'inviter à la fête par exemple. C'est le moment de remettre les compteurs à zéro. Maintenant, ce qui peut être intéressant pour les téléspectateurs, c'est de reprendre les histoires là où ils les avaient laissées dans d'autres programmes et de voir comment ils vont se débrouiller.

Tu en connaissais déjà certains ?

Je connaissais Sebydaddy, que j'ai vu dans Les Princes. J'en connaissais certains, mais bien évidemment, je regarde tous les profils à la loupe, c'est très important pour pouvoir les accompagner dans leur quête. Je ne mets personne dans des cases, je suis à la découverte de vraie personnalité. Pour moi, ils sont tous sur le même pied d'égalité. Après, c'est vrai que je me suis permise de parler à certains candidats de leur passé que l'on connait déjà. Ils m'en ont aussi parlé, ça va être intéressant pour le public d'avoir le recul par rapport à ce qu'il s'est passé dans d'autres émissions.

Sebydaddy est un pro de la télé-réalité, tu as eu peur qu'il ne soit pas sincère ?

Je n'avais pas tellement d'appréhension par rapport à ça parce que je sais ce que j'attends d'eux et je savais qu'il n'allait pas garder sa posture très longtemps. C'est un garçon qui a toujours le sourire, il est maladroit, mais il assume. Il est franc et c'est bien. Il connait ses faiblesses et ses qualités.

Les candidats savent qu'ils ne peuvent pas tricher avec moi

Tu aurais préféré qu'il n'y ait que des inconnus ?

Les précédentes saisons ont très bien fonctionné qu'avec des inconnus. Après, on est sur une quatrième saison. On pouvait se permettre d'aller mélanger tout ça, aussi parce que le public connait bien la mécanique de l'émission. Ça apporte du piment, mais ce qui compte pour moi, c'est la sincérité. Ils savent qu'ils ne peuvent pas tricher avec moi. J'arrive à les piquer à vif pour les aider eux. Je leur demande juste d'être honnête, il faut qu'un climat de confiance s'installe. Les candidats ont été très généreux cette saison, je les remercie.

Maissane a 147 de QI, il faudrait plus de candidats comme ça selon toi ?

D'abord, il faut avoir envie de faire ce genre d'aventure. Ce n'est jamais évident, c'est hyper courageux de tenter cette expérience. J'aime les personnalités différentes, c'est ce qu'il y a de génial dans une émission, les candidats ont tous une vie différente, un passé différent. Tout apporte quelque chose.

Adrien Laurent fait mal polémique en ce moment. Comment est-il en vrai ?

Vous allez voir Adrien comme vous l'avez jamais vu. Je trouve que c'est un garçon profondément gentil, il connait ses faiblesses. Il aime les femmes et il ne s'en cache pas même si ça lui porte préjudice. Il va faire une chouette aventure et il va se rendre compte de beaucoup de choses. Je suis très fière de son parcours.

Je me lasserai si on se reposait sur nos acquis

Tu aurais pu participer à une émission de romance ?

Je me suis mariée très jeune, j'ai toujours eu des histoires sérieuses dans ma vie. Je n'ai pas eu le temps... je suis quelqu'un qui est très couple. J'ai aussi été maman très jeune, à 24 ans. Dans une autre vie, pourquoi pas. J'adore les aventures et les expériences de vie.

Quelle saison as-tu préféré tourner ?

Je ne sais pas parce que chaque saison est tellement différente, notamment grâce aux candidats. Cette année, la mécanique est encore plus stimulante que les années précédentes parce que le jeu est infernal. C'est une nouvelle mayonnaise à chaque fois, je n'ai pas de préférence, mais la première saison a été un grand bain pour tout le monde. On ne sait jamais à quoi on peut s'attendre, je ne peux pas me lasser de ça.

Après quatre saisons, tu serais toujours partante pour animer la saison 5 ?

Oui parce que cette émission, c'est mon bébé. Je l'incarne depuis le début, c'est hyper sportif et cool.

À quel moment pourrais-tu te lasser ?

Si on restait trop dans nos chaussons. Cette quatrième saison est hyper motivante pour tout le monde parce qu'on a mis de nouveaux enjeux et on a musclé le jeu avec le mélange des candidats connus et moins connus notamment. On étais tous à fond. Je me lasserai si on se reposait sur nos acquis et qu'on ne changerait rien. Je n'ai pas à me plaindre.

