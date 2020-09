Dita (10 couples parfaits 4) VS Carla virées après leur bagarre : voici ce qu'il s'est passé

Depuis le début de l'aventure, ce n'est clairement pas le grand amour entre Carla et Dita et ça l'est encore moins depuis que la jolie brune a balancé une bombe sur Bryan : le frère de Sebydaddy lui aurait dit en off de s'ouvrir plus à lui et que sa petite amie lui "collait au c*l". Sympa tout ça ! Cette révélation a fait péter un câble à Dita, à tel point que Carla et elle en sont venues aux mains. Résultat ? Elles ont toutes les deux été virées de 10 couples parfaits 4. Rassurez-vous, leur départ est temporaire comme l'a teasé le générique du "prochain épisode".

Carla revient sur sa bagarre avec Dita

Bien évidemment, la scène a été censurée à l'écran, mais du coup, que s'est-il réellement passé ? Carla a décidé de tout balancer dans une interview avec JeffLang2VIP : "Elle a commencé à me dire que j'étais une aguicheuse. C'est l'hôpital qui se fout de la charité j'ai envie de dire. (...) Elle a commencé à parler avec les mains et je déteste ça. Du coup, je lui ai poussé les mains et après, c'est parti. Quand on m'a exclue, la production a dit que j'avais mis le premier coup, une gifle, et que Dita s'est défendue. Je n'ai pas compris car on ne dirait pas du tout ça à l'écran."

Celle qui s'est aussi clashée avec Maïssane dans 10 couples parfaits 4 confie ensuite : "Heureusement qu'ils ne l'ont pas mis parce que je ne suis pas du tout une fille violente dans la vie de tous les jours. En plus, je déteste les meufs qui se battent, mais elle m'a trop mis les nerfs." Carla précise avoir été envoyée à l'hôtel pendant deux jours après son exclusion !