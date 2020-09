Carla et Dita (10 couples parfaits 4) virées après une bagarre : elles réagissent... et se clashent

Carla et Dita virées de 10 couples parfaits 4 après une bagarre : Carla s'explique, Dita la clashe

Vous l'avez vu dans l'épisode de 10 couples parfaits 4 diffusé ce mardi 8 septembre 2020 sur TFX, Carla et Dita se sont battues. Une violente bagarre qui a poussé Elsa Fayer et la prod de l'émission à virer les deux candidates de télé-réalité. Carla et Dita ont réagi à leur exclusion sur les réseaux.

Carla et Dita virées de 10 couples parfaits 4 après une bagarre : Carla s'explique, Dita la clashe

Carla et Dita virées de 10 couples parfaits 4 après une bagarre : Carla s'explique, Dita la clashe

Carla trouve que c'est "trop rabaissant" donc a décidé de raconter sa version : "Je vais vous expliquer ce qui s'est passé". La candidate a assuré à propos de Dita : "Elle était plus ridicule qu'autre chose", "elle me traitait d'aguicheuse sauf que c'est l'hôpital qui se fout de la charité", "elle me dit à moi que je suis aguicheuse donc je rebondis directement sur une vidéo qu'elle avait fait en lui disant d'aller remettre sa jupe écossaise". Dita clashe de nouveau Carla Suite à la story vidéo Insta de Carla, Dita a elle aussi réagi. Pas par rapport à la bagarre qui a fait qu'elles ont été expulsées de 10 couples parfaits 4, mais par rapport à son "ennemie". "J'hésite à m'occuper du cas de la petite rousse aux cheveux cramés" a-t-elle tout simplement lâché dans sa story Instagram, taclant ainsi à nouveau l'ex de Bryan à propos de sa nouvelle couleur de cheveux. Un clash auquel Carla n'a pas encore répondu pour l'instant.

Carla et Dita virées de 10 couples parfaits 4 après une bagarre : Carla s'explique, Dita la clashe