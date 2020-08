Maissane (10 couples parfaits 4) défend Carla face aux critiques et s'explique sur leur clash

"Chacun y va un petit peu de son commentaire plus ou moins méchant sur les réseaux sociaux vis-à-vis d'elle (Carla, ndlr)" a expliqué Maissane en se filmant face caméra dans sa story Insta, mais "je vous invite à suivre les épisodes et vous allez la découvrir, c'est une fille gentille même si on a eu des différends".

Alors "j'aimerais que vous soyez gentils et bienveillants" a assuré la sudiste de l'émission présentée par Elsa Fayer (qui ne connaît pas les matchs à l'avance). D'autant plus que "ce n'est pas en insultant des gens qu'on règle une situation ou qu'on efface le passé".

Voilà ce que Maissane reprochait à Carla

Que s'est-il passé dans le premier épisode de 10 couples parfaits 4 ? Maissane a refusé de dire bonjour à Carla. Pourquoi ? "Sa meilleure amie et moi on a un ex en commun" a indiqué Maissane, donc "sa meilleure amie ne m'aime pas" et elle a fait fuiter des "photos intimes" sur les réseaux de Maissane. Carla aussi a posté "des choses pas très reluisantes pour moi" sur ses réseaux explique-t-elle. De quoi faire péter un câble à l'ex candidate des Marseillais aux Caraïbes, qui a depuis fait la paix avec Carla.