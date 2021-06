Jessica Thivenin et Thibault Garcia en thérapie suite à des problèmes : "ça joue sur notre couple"

"Forcément, ça joue sur notre couple, on ne va pas se mentir"

Et ces deux grossesses compliquées impactent leur couple. A bout, Jessica Thivenin avait révélé : "Il m'a fait pleurer" en parlant de Thibault Garcia. "On a vécu des choses dures, comme quand Maylone a dû être réanimé deux fois, il est mort deux fois devant nous", "la néonatale, l'alitement et là les problèmes" et "hier Thibault à l'hôpital n'était vraiment pas bien non plus" a-t-elle indiqué, donc "forcément, ça joue sur notre couple, on ne va pas se mentir". "Je disais à mon mari 'on est arrivé au bout du bout, au bout du tunnel'. Je le disais en rigolant mais en fait je ne rigole pas du tout, c'est absolument vrai" a-t-elle même déclaré.

"Je n'ai aucune honte à dire qu'on va parler à un psychologue"

Jessica Thivenin, qui regrettait son opération de chirurgie mammaire, a aussi assuré : "Je n'ai aucune honte à dire qu'on va parler à un psychologue, un coach de vie. Je trouve ça hyper bien et important de le faire quand quelque chose ne va pas". "Donc voilà, on vit des périodes vraiment pas agréables, pas sympas et le mieux c'est de parler à quelqu'un" a-t-elle précisé, "j'espère que ça nous fera le plus grand bien possible" et "j'espère qu'on va encore arriver à surmonter toutes ces épreuves".