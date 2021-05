Jessica Thivenin regrette ses faux seins : "Ça devient plus gros que ma tête

Une poitrine "difforme" et "disproportionnée" ? Jessica Thivenin se confie

Les candidats des Marseillais ont beaucoup changé depuis leur première apparition télé. Mais depuis ses débuts, Jessica Thivenin affiche une poitrine généreuse. Sauf que la candidate des Marseillais à Dubaï sur W9 a révélé qu'aujourd'hui, cela l'embête. Ses faux gros seins seraient devenus gênants pour elle. En parlant de chirurgie esthétique, et plus particulièrement de son augmentation mammaire, elle a expliqué dans sa story Snapchat ce vendredi 30 avril 2021 que sa poitrine serait "difforme" et "disproportionnée".

"Je n'en suis pas fière" a même assuré Jessica Thivenin. Au point de regretter son opération de chirurgie esthétique : "Est-ce que je regrette ? Oui. Parce que quand je les ai faits, j'avais 20-24 ans, je me suis dit que c'était beau". Et même si la mère de Maylone (qui serait surdoué) aime les "poitrines un peu volumineuses", "maintenant que je suis à nouveau enceinte, ça explose" a-t-elle aussi confié. "Ça devient plus gros que ma tête. Je ne pensais pas que ça allait être comme ça. Je savais que je serais un peu abîmée par la grossesse, mais pas à ce point-là" a ajouté celle qui attend un deuxième enfant avec Thibault Garcia.

La candidate des Marseillais à Dubaï avoue : "Je fais un E", "c'est très gros c'est trop lourd"

Jessica Thivenin regrette donc ses faux seins qui seraient trop gros, surtout en période de deuxième grossesse. "J'aurais su, j'aurais fait plus petit. Mais bon c'est fait, ce sont des erreurs de jeunesse. Mais si je peux vous conseiller si vous refaites votre poitrine, n'exagérez pas" a-t-elle même déclaré. "Pour ceux qui me demandent, je fais un E. Donc c'est un trop gros bonnet. J'aurais su, j'aurais fait un C" a-t-elle précisé, car "D et E, c'est très gros, c'est trop lourd. Si je peux vous donner un conseil, c'est celui-là. Faut jamais faire trop en fait".