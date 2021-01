Jessica Thivenin enceinte de son deuxième enfant : "J'aurais voulu attendre avant de l'annoncer"

Un an et demi après la naissance de Maylone, la petite famille de Jessica Thivenin et Thibault Garcia va de nouveau s'agrandir puisque l'influenceuse est enceinte de leur deuxième enfant. Une surprise que les jeunes parents ont découvert en direct sur le tournage des Marseillais à Dubaï : "C'est très tôt pour l'annoncer... mais je viens de l'apprendre en tournage et ici c'est impossible à cacher", a confié Jessica. Thibault et sa femme ont donc pu partager cet heureux événement avec leurs fratés et Stéphanie Durant, de retour en guest !

Jessica Thivenin se confie sur sa grossesse

Un peu de répit parmi les problèmes ne fait jamais de mal ! Maintenant que la nouvelle est publique, Jessica Thivenin, qui pourrait arrêter définitivement la télé-réalité, a de nouveau pris la parole pour s'exprimer sur sa réaction face à sa grossesse : "J'ai appris que j'étais enceinte ici, sur le tournage. On voulait un enfant, bien entendu. J'avais arrêté la contraception. Ce n'est pas un enfant qu'on ne veut pas. Au contraire, je suis très contente. C'est juste que j'ai été très surprise, parce que la première fois ça a mis du temps entre l'arrêt de ma contraception et quand je suis tombée enceinte. Là, je n'étais pas du tout prête."

"J'ai été obligée de le dire dans la villa"

L'ex-candidate des Marseillais VS Le reste du monde 5 a ensuite confié : "J'ai été obligée de le dire dans la villa. Normalement, comme pour Maylone, j'aurais attendu 3 mois. Là, ça ne fait que quelques semaines. Normalement, je ne veux pas le dire. Mais on est tous en collectivité dans une villa (...) Tout est pisté, tous les faits et gestes sont vus. Je ne peux pas le cacher dans la villa, voilà pourquoi j'ai annoncé que je suis enceinte (...) J'aurais voulu attendre, mais là, je ne pouvais pas. D'un côté, je suis contente parce que je n'ai pas ce poids. Le cacher à quelques personnes ça va, mais là à plus de 10 personnes, ce n'est pas possible."