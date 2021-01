Stéphanie Durant de retour dans Les Marseillais à Dubaï : elle confirme et explique les raisons

Cette année, la destination pour la nouvelle saison des Marseillais a été rapidement trouvée puisque la plupart des candidats (Jessica Thivenin, Thibault Garcia, Julien Tanti, Manon Marsault, Maëva Ghennam, Benjamin Samat, Océane El Himer...) habitent à Dubaï désormais. Le tournage bat son plein depuis quelques semaines maintenant et, si l'on en croit les fratés, il faut s'attendre à de gros problèmes et de violentes disputes, mais aussi à des surprises comme... le retour de Stéphanie Durant après 4 ans d'absence !

Stéphanie Durant se confie sur son retour dans Les Marseillais à Dubaï

Après la rumeur, place à la confirmation ! L'épouse de Théo Soggiu a pris la parole en story sur Instagram pour officialiser son retour dans Les Marseillais à Dubaï et expliquer les raisons pour lesquelles elle a accepté de revenir : "Quand j'ai arrêté les Marseillais, on me proposait quand même chaque année de le faire. Au début, je ne voulais pas et ensuite, avec Jessica, notre relation n'était pas du tout beau fixe. On était un peu en dispute. Je ne voyais pas l'intérêt de venir dans les Marseillais alors qu'on n'était pas du tout en bons termes. C'est pour ça que j'ai refusé et là, on ma reproposé."

"Avec Jessica, on est de nouveau proches comme avant"

Stéphanie Durant a ensuite confié : "Avec Jess, on est de nouveau proches comme avant. Je me suis dit que c'était un peu le destin. Ça faisait un petit moment que je voulais faire mon retour en tournage. Ca a été une partie de ma vie, j'ai fait ça pendant 5 ans. J'ai vécu des moments incroyables, j'ai grandi, j'ai muri. Maintenant, je suis mariée. Il y a donc plein de choses qui ont fait que (...) Théo n'avait jamais fait de télé. J'avais aussi envie qu'il voie ce que c'est. On s'est régalé, je ne regrette pas du tout." L'influenceuse aurait donc pu revenir plus tôt dans Les Marseillais, mais ses tensions avec Jessica Thivenin ont retardé son come-back !