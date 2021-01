Les Marseillais à Dubaï : Stéphanie Durant de retour en tant que guest ?

C'est en 2017, après Les Marseillais VS Le reste du monde, que Stéphanie Durant a décidé de quitter la célèbre famille : "Je ne trouvais plus ma place, je me sentais inutile et je me demandais pourquoi j'étais là. Je ne voulais pas me mettre dans les histoires pour passer à la télé, du coup, c'était compliqué", avait-t-elle confié à PRBK à l'époque. Depuis, l'ancienne candidate mène tranquillement sa vie d'influenceuse et de blogueuse et file toujours autant le parfait amour avec son chéri, Théo, qu'elle a épousé en septembre 2020.