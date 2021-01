Les Marseillais à Dubaï : 3 couples déjà formés et 1 infidélité sur le tournage ?

Tout comme Manon Marsault et Maeva Ghennam, testées positives au coronavirus, Julien Tanti n'a pas encore intégré le tournage des Marseillais à Dubaï. Un coup dur pour le jeune papa, d'autant plus que les problèmes ne l'ont pas attendu : des gros clashs et des règlements de comptes auraient déjà éclaté dans l'aventure, qui n'a démarré que depuis quelques jours. Des candidats se seraient aussi très rapidement rapprochés et auraient même concrétisé.

Les jumelles Marine et Océane El Himer en couple avec des nouveaux ?

Si l'on en croit les infos du compte Instagram @lesmarseillaisadubai_, les jumelles Océane et Marine El Himer seraient en couple en même temps. D'un côté, Océane aurait officialisé sa relation avec Florent, l'un des meilleurs potes de Benjamin Samat, et Nicolas Ferrero, les deux ex de la candidate... On se demande bien quelle sera leur réaction face à cette rumeur.

En attendant, il se murmure que de l'autre côté, l'ex de Benjamin Samat et Julien Guirado serait "en gros rapprochement" avec Sandro Casagrande, le beau gosse de TikTok et l'un des petits nouveaux des Marseillais à Dubaï, mais ne serait pas officiellement avec lui, du moins, pas encore.