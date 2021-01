Maeva Ghennam testée positive au coronavirus, après Manon Marsault : "Je vous ai menti"

Et du coup, sa place dans la nouvelle saison de l'émission de W9 est-elle remise en question ? "Ça fait 4 ou 5 jours que je suis positive et il faut 10 jours avant de retourner en tournage. Donc, je suis censée intégrer l'aventure la semaine prochaine. En vrai, j'aurais raté qu'une semaine et trois jours. On se dit que ce n'est pas long, mais en tournage c'est long (...) J'ai hâte d'aller en tournage, ça me manque et ça me fait flipper car mes amis sont en tournage et pas moi, mais heureusement que la production a pris toutes les précautions", a-t-elle avoué.

De son côté, la famille Tanti est séparée. On vous explique. Après Manon Marsault et Nicolas Tanti, c'est le père de Julien qui a été testé positif au coronavirus. Julien Tanti est donc parti en isolement à l'hôtel avec ses enfants Angelina et Tiago et ne devrait pas tarder à intégrer Les Marseillais à Dubaï.