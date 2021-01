Les Marseillais à Dubaï : des photos du tournage dévoilées, Julien Tanti et Maeva Ghennam absents

Après Les Marseillais VS Le reste du monde 5, la famille des Marseillais est de retour en tournage pour la nouvelle saison à Dubaï. Malheureusement pour Julien Tanti et Maeva Ghennam, ils ne peuvent pas être présents sur la ligne de départ car Manon Marsault, avec qui ils vivent et ont fêté le nouvel an, a été testée positive au coronavirus. Les fratés continuent donc d'être testés régulièrement pour espérer rejoindre l'aventure très prochainement.

Les premières photos du tournage des Marseillais à Dubaï

En attendant que Julien Tanti ne débarque pour régler ses comptes, Jessica Thivenin, Paga, Océane El Himer, Kevin Guedj, Carla Moreau, Greg Yega et Thibault Garcia ainsi que les 4 nouveaux candidats sont réunis à Dubaï pour débuter le tournage. Des photos ont d'ailleurs été dévoilées par le compte Instagram @lesmarseillaisàdubai_ en story.