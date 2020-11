Julien Tanti tease la nouvelle saison des Marseillais : "On confrontera nos problèmes"

La nouvelle saison des Marseillais est-elle en danger à cause du coronavirus ? Pas vraiment, d'autant plus que les rumeurs à ce sujet commencent à apparaître sur la Toile : il se murmure par exemple que le tournage aura lieu à Monaco et à Dubaï, où habitent Julien et Manon Tanti, Jessica Thivenin et Thibault Garcia, Benjamin Samat et Maeva Ghennam. Pour le moment, rien n'a été confirmé, mais sachez que la future édition est toujours en préparation, il faut juste être patient.

"On est divisés en ce moment"

En attendant d'en savoir plus, les internautes sont curieux de savoir comment va se passer cette nouvelle aventure avec toutes les histoires au sein de la famille des Marseillais : Carla Moreau est en froid avec Julien et Manon, Julien Tanti ne parle plus à Jessica Thivenin pour une histoire de vidéos dossiers ou encore Greg Yega et Maeva Ghennam se rapprochent de nouveau depuis que le candidat est séparé d'Angèle Salentino. Les relations ne sont donc plus vraiment toutes au beau fixe, mais la prochaine saison serait l'occasion de régler les tensions.

En tout cas, le papa de Tiago y compte bien : "Dans la prochaine saison des Marseillais, on va tout remettre à plat. L'émission commencera comme cela, on confrontera nos problèmes et ça nous permettra de repartir de plus belle. Mais c'est vrai, on est divisés en ce moment...", explique-t-il à Télé Loisirs.

"On n'est pas rancunier"

Julien Tanti précise ensuite que les embrouilles chez les Marseillais finissent toujours pas se régler : "On n'est pas rancunier. Quand il y a une histoire, un problème entre nous, on va se faire la gueule deux, trois heures puis on va arranger les choses. Dans la vie, c'est bien de mettre les choses à plat plutôt que de les laisser traîner pendant des mois et des mois." C'est sûr, sauf que pour l'instant, le roi des problèmes ne semble toujours pas avoir mis les choses au clair avec Jessica Thivenin.