Après Les Marseillais aux Caraïbes, où se passera le prochain tournage ?

"La première partie du tournage sûrement à Dubaï et la deuxième à Monaco ou l'inverse mais en tout cas Monaco c'est sûr, Dubaï un peu moins... à cause du confinement la prod peut pas s'amuser à faire des vols aux candidats de France à Dubaï puis de Dubaï à la France etc" a ainsi précisé le compte Instagram.

Nacca et Eloïs se confient que la "saison est en préparation"

Nacca et Eloïse, qui devraient être au casting de la prochaine saison des Marseillais, ont donné une interview à PRBK dans laquelle ils ont répondu aux accusations de rupture fake pour le buzz. Mais les amoureux qui sont toujours en couple ont aussi évoqué le prochain tournage. Aux questions "Vous savez si le tournage de la nouvelle saison des Marseillais est en préparation malgré le reconfinement cause du coronavirus ?", Nacca a répondu : "Aux dernières nouvelles, oui. On ne sait pas trop encore, on est dans la même attente que vous. On est tous dans l'attente de savoir ce qu'il va se passer, si on y retourne ou pas, par rapport aux règles sanitaires. Mais la saison est en préparation".

Le candidat de télé-réalité a aussi précisé que cela dépendait de la prod, "s'ils peuvent obtenir les autorisations" pour pouvoir tourner malgré la pandémie et le reconfinement. "Après, on n'en sait pas plus" a ajouté Eloïse, "On verra et on espère".