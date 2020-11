Eloïse (Les Marseillais) et Nacca, une rupture fake pour le buzz ? Ils répondent à la rumeur (Itw)

Après Les Marseillais aux Caraïbes, Eloïse et Nacca se sont séparés avant de se remettre en couple et de passer le premier confinement ensemble. Sauf qu'à la suite de cette période, ils auraient de nouveau rompu. Une info dont n'était apparemment pas au courant la candidate, comme on peut le voir à sa réaction étonnée quand les candidats l'appellent "l'ex de Nacca" dans le pré-générique des Marseillais VS Le reste du monde 5. Elle va avoir un autre choc quand elle apprendra que Nacca l'a trompée avec Charlotte, l'ex-prétendante d'Illan dans Les Princes de l'amour 7.

En attendant de découvrir toute cette histoire sur W9, Eloïse et l'ex-candidat des Marseillais Asian Tour ont été accusés d'avoir mis en scène leur rupture pour participer aux Marseillais VS Le reste du monde 5. Alors, tout cela n'était-il que du fake ?

Nacca et sa petite amie ont eu l'occasion de donner leur version en interview avec PRBK : "Est-ce que les personnes qui ont dit ça nous connaissent vraiment ou est-ce que ce sont des personnes qui nous suivent rapidement sur les réseaux sociaux ? C'est facile de supposer. Pour moi, ce sont des personnes qui ne sont pas au courant de ce qu'il se passe et qui n'ont pas pris le temps de se renseigner sur ce qu'il s'est passé avant. Trois semaines avant, on ne s'adressait plus parole, il n'y a pas de mise en scène. Sinon, on aurait continué à se parler et à s'afficher ensemble la veille. Ce n'est pas notre état d'esprit", nous a confié le meilleur pote de Kevin Guedj.

De son côté, Eloïse a expliqué : "Franchement, l'avis des autres, je m'en fiche. Tant que mon couple va bien à l'heure actuelle, c'est tout ce qui compte. Après, comme l'a dit Nacca, certains n'ont jamais pris le temps de nous connaître et de s'intéresser vraiment à nous. Ca ne m'intéresse pas de parler de ces gens-là qui parlent de nous en mauvais alors qu'ils ne nous connaissent pas plus que ça."

