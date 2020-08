Les Marseillais VS Le reste du Monde 5 : rapprochements, clashs et larmes au menu du pré-générique

Les Marseillais VS Le reste du Monde 5 promet des nouveautés

Il y a quelques jours, le casting complet avait été dévoilé. Et avant de découvrir le premier épisode des Marseillais VS Le reste du Monde 5 ce lundi 31 août 2020 à 18h50 sur W9, la chaîne a diffusé le pré-générique. Et clairement, ces images montrent plusieurs nouveautés. Comme quoi ? Le champignon magique. Quand l'alarme retentit dans la maison, le premier candidat à buzzer le champignon obtient alors le nombre de points qu'il faut pour sauver sa famille. Pour rappel, la famille des Marseillais a déjà trois victoires au compteur, alors que la famille du reste du Monde n'en a qu'une seule.

Cette saison 5 des Marseillais VS Le reste du Monde marque aussi le retour de Mélanie Da Cruz dans la télé-réalité. Malgré les critiques de son come-back à la TV (beaucoup d'internautes l'accusent de faire ça pour l'argent), la maman et influenceuse a décidé de revenir sur le petit écran.

Et dans ce pré-générique, on découvre aussi deux guests stars : Wejdene et Norbert Tarayre. La chanteuse qui a eu un succès fou sur TikTok fait une apparition pour chanter son tube Anissa devant les candidats de télé-réalité. Quant au pro des fourneaux, il sera là pour diriger une épreuve de cuisine entre les deux familles.

Couples, clashs, pleurs... Une saison pleine de surprises

Mais Les Marseillais VS Le reste du Monde 5 sera aussi l'occasion de revoir vos couples préférés comme Jessica Thivenin et Thibault Garcia, Kevin Guedj et Carla Moreau, Julien Tanti et Manon Marsault Tanti, Nikola Lozina et Laura Lempika et Ricardo et Nehuda. Sans oublier les nouvelles relations entre Benjamin Samat et Marine El Himer (qui sont déjà séparés), Paga et Océane El Himer (qui ont aussi rompu) ou encore Greg Yega et Angèle.

En plus de l'amour et des rapprochements, cette saison sera remplie de clashs. Entre les disputes et les larmes, vous allez être servis en séquences fortes ! On peut ainsi voir Milla Jasmine se décomposer en voyant ses deux ex, Mujdat et Nacca, Nacca qui semble avoir trompé Eloïse, Maeva Ghennam, Jessica Thivenin et Nikola Lozina en pleurs... Bref, des rebondissements sont à prévoir !