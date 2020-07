Mélanie Da Cruz accusée de faire Les Marseillais pour l'argent : sa réponse énervée

Mélanie Da Cruz dans Les Marseillais VS Le reste du monde 5 pour le fric ?

Comme vous le savez si vous suivez un peu l'actualité de la jeune maman, Mélanie Da Cruz est au casting des Marseillais VS Le reste du monde 5 qui sera diffusée sur W9. Après avoir participé à Secret Story 9, Les Anges 8 ou encore à Friends Trip 3 sur NRJ12, la candidate de télé-réalité avait arrêté sa carrière sur le petit écran. Elle s'était alors consacrée à son job d'influenceuse sur les réseaux sociaux. Mais après une longue pause, celle qui partage la vie du footballeur Anthony Martial, avec qui elle a eu un petit garçon prénommé Swan, va reprendre du service.

Sauf que le retour de Mélanie Da Cruz dans la télé-réalité est très mal vu par beaucoup d'internautes. De nombreux twittos ont en effet critiqué la star de vouloir faire Les Marseillais VS Le reste du monde 5 uniquement pour l'argent. Et ce qu'ils trouvent encore plus grave, c'est que, selon eux, elle n'aurait pas besoin d'argent vu le salaire de son petit ami. Des clashs qui ont fait réagir la principale intéressée.

"Je ramène de l'argent"

Dans sa story Snapchat, Mélanie Da Cruz a ainsi répondu à ceux qui l'accusent de retourner à la télé-réalité pour l'argent et qui disent qu'elle n'a pas besoin de sous. "Ceux qui m'ont écrit pour me dire ton mec il est blindé tu retournes à la TV alors vous" a-t-elle lâché, "Anthony je l'ai pas accouché" et "Anthony court sur un terrain et c'est pas grâce à moi", "il touche de l'argent donc moi je dois pomper son fric c'est ça ? Lol vous me connaissez très très mal".