Qui est Wejdene, la chanteuse d'"Anissa", le son qui cartonne sur TikTok ?

L'ascension de Wejdene

Tout comme les rappeurs de la série Validé, Bosh, qui cartonne avec son titre Djomb, et Hatik, Wejdene fait partie des révélations musicales de 2020. Si certains la connaissent depuis les morceaux J'peux dead et J'attends, d'autres l'ont découvert pendant le confinement sur TikTok avec son dernier single Anissa, sorti en avril qui continue de passer en boucle sur l'appli grâce aux paroles "Tu parles avec une Anissa, mais moi je m'appelle Wejdene" ou encore "Tu prends tes caleçons sales et tu hors de ma vue". Le clip, lui, comptabilise déjà plus de 7 millions de vues sur YouTube.