Bosh (Karnage dans Validé) très bien entouré dans le clip de "Djomb"

Bosh rappe depuis 10 ou 12 ans, mais sa carrière a connu une véritable ascension avec la sortie de la série Validé de Franck Gastambide, dans laquelle il interprète le rôle de Karnage, l'ennemi d'Apash (Hatik). L'artiste s'est rapidement démarqué de par son flow puissant et sa carrure de mec pas très commode. En parallèle de sa casquette d'acteur, Bosh a continué la musique : il a d'ailleurs sorti son deuxième album "Synkinisi" en mars 2020. La version physique de l'opus, avec 5 sons inédits, est arrivée plus tard, le 29 mai.

"Bien ou quoi ? T'habites dans l'coin ou quoi ?"

Teasé par les morceaux Solitaire, Défilé, Walter White et Coeur Noir, "Synkinisi" est en train de prendre encore plus d'ampleur avec Djomb, le futur hit de l'été qui cartonne aussi sur Tik Tok ! En même temps, le son ne passe pas inaperçu avec ses paroles assez magiques : "Bien ou quoi ? T'habites dans l'coin ou quoi ? / J't'ai vu passer dans l'allée, ton boule me rend romantique, pièce / Elle est djomb, le bas du dos est bien bombé, elle est djomb / Tout l'monde veut la gérer, elle est djomb / Elle fait que d'me regarder mais je bombe, qu'est-c'qu'elle est djomb."

Pour ceux qui se posent la question une fille qui est "djomb" c'est une "meuf belle et attirante". Bosh s'est donc bien entouré pour le clip de son morceau dans lequel il invite Brahim Bouhlel, aka Brahim dans la série Validé. En tout cas, le rappeur qui joue Karnage a choisi le bon timing pour le sortir puisqu'il fait beaucoup parler sur Twitter depuis son "bien ou quoi ?" balancé sur le Planète Rap de Skyrock comme sa meilleure phrase de loveur.