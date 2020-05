Validé saison 2 : Franck Gastambide annonce la date de tournage

Ce que l'on sait sur la suite

Attention, la suite de cet article contient des spoilers !

Pour l'instant, peu de détails sont connus sur ce qui nous attend dans la suite de Validé. On ne sait d'ailleurs pas encore officiellement si Hatik (Apash), Saidou Camara (William) et Brahim (Brahim Brouhlel) seront bien de retour. A la fin de l'épisode 10, leurs personnages étaient victimes d'une attaque à main armée et se faisaient tirer dessus alors qu'ils circulaient en voiture. "Les fans auront des réponses à leurs interrogations notamment par rapport à ce qu'il s'est passé à la fin de l'épisode 10. Quand je l'ai vu, ça m'a retourné. Je veux pas spoiler cependant je peux donner un indice : dans cette deuxième saison, on entendra parler encore d'Apash, William et Brahim, qu'ils soient vivants ou morts" a confié Saidou Camara. De son côté, Franck Gastambide avait confirmé la mort d'Apash.

On sait cependant qu'un nouveau "personnage très fort" va faire son arrivée. Les guests n'ont pas encore été annoncés mais on sait que cette suite ne comptera que 9 épisodes, contre 10 pour la saison 1.