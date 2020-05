Booba VS Franck Gastambide : le rappeur répond au créateur de Validé et le traite de menteur

Booba réagit à la réponse de Franck Gastambide

Le roi des clashs a encore frappé. Booba avait confié refuser d'être dans la saison 2 de Validé, la série créée par Franck Gastambide diffusée sur Canal+. "C'est encore une fois de la récup de bobo en manque de sensations fortes" avait-il lâché sur les réseaux, taclant donc le show. Franck Gastambide avait alors répondu au clash du duc de Boulogne lors de son passage dans Clique : "Booba a complètement le droit de penser ce qu'il veut et de ne pas avoir aimé. (...) C'est la réalité qui rejoint la fiction", "on a Booba de Miami qui nous envoie un petit pic sur la série, et qui quelques heures après annonce qu'il va sortir une playlist qui s'appelle 'Validé'. C'est une idée qu'on aurait pu avoir pour la série, donc je trouve ça super".

Sauf que B2O a décidé de réagir de nouveau dans sa story Instagram. Booba a ainsi posté une photo de Pinocchio, notamment connu pour son nez qui s'allonge quand il ment. Et sur ce cliché, le personnage de Disney est effectivement en train de mentir puisque son nez a "poussé". Et pour bien faire comprendre qu'il parle du créateur de Validé, le rappeur a tagué Franck Gastambide sur cette publication. Mais pourquoi il traite l'acteur de menteur ? Parce que d'après le pro des punchlines, le réalisateur a beau avoir dit être ok pour que Booba n'aime pas sa série, en réalité il aurait aimé que l'artiste kiffe son projet.