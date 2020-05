Validé : Franck Gastambide répond au tacle de Booba sur sa série

En l'espace d'une semaine, Validé est devenue un véritable phénomène ! La série de Franck Gastambide comptabilise aujourd'hui 20 millions de visionnage, la saison 2 fera-t-elle mieux ? Il y a des chances ! En tout cas, la suite est en pleine préparation et même si le synopsis reste flou, on sait que Apash (Hatik), William (Saidou Camara) et Brahim (Brahim Bilel) feront encore parler d'eux. Il y aura aussi un nouveau personnage fort et des guest prestigieux.

"C'est très dur de plaire à tout le monde"

Vous pouvez tout de suite enlever Booba, qui a sorti sa playlist "Validé", de la liste : "Sans manquer de respect à tous ceux qui ont participé à cette série, on risque pas de m'y voir. C'est encore une fois de la récup de bobo en manque de sensations fortes ! On leur a déjà refusé le droit d'utiliser notre hit 'Validé'", a balancé B2O sur Instagram. Un petit tacle auquel a répondu Franck Gastambide sur le plateau de Clique sur Canal+ : "C'est très dur de plaire à tout le monde. Booba a complètement le droit de penser ce qu'il veut et de ne pas avoir aimé. L'essentiel pour nous est que ça a plu à la grande majorité (...) et à une majorité du milieu du rap."

Le créateur de Validé ajoute : "C'est la réalité qui rejoint la fiction. On fait une série qui parle de ça, des pics, des clashs, des embrouilles, des jalousies, des guerres d'égo... Et on a Booba de Miami qui nous envoie un petit pic sur la série, et qui quelques heures après annonce qu'il va sortir une playlist qui s'appelle 'Validé'. C'est une idée qu'on aurait pu avoir pour la série, donc je trouve ça super. J'adore Booba, ça aurait été super qu'il soit dans Validé. Il n'est pas dedans, ça n'empêche pas que ça soit un gros succès, que la saison 2 soit en route et que des célèbres plateformes qui sont en train de négocier les droits pour qu'elle vive à l'étranger. Donc tout ça est un énorme succès... sans Booba."

Ramzy au casting de la saison 2 de Validé ?

Pas de Booba dans la saison 2 de Validé donc ! Par contre, Franck Gastambide a laissé entendre que son pote Ramzy sera au casting de la suite : "J'ai passé mon confinement avec Ramzy. J'étais confiné avec le mec le plus drôle de France ce qui a quand même facilité les choses. Il devait être dans la saison 1, il était en tournage au même moment. Il jouait son propre rôle dans la scène qui se déroule chez Kool Shen, il devait rapper un morceau de rap très connu, Pas le temps pour les regrets."