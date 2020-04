Validé saison 2 : nouveau personnage fort, guests prestigieux... les premières infos

Validé a failli ne jamais voir le jour car certaines personnes de Canal+ ne croyaient pas à un show sur le rap français. Eh bien, elles ont eu raison de faire confiance à Franck Gastambide puisque la série cartonne en ce moment : 10 millions de visionnage en 8 jours seulement ! Mais ce qui est assez étonnant c'est que Canal+ n'a pas attendu son lancement pour la renouveler pour une saison 2. La chaîne avait donc un peu foi en elle quand même. Comme l'a annoncé Franck Gastambide, l'écriture est déjà très avancée et le tournage devrait démarrer cet été si la situation sanitaire actuelle le permet.

Apash de retour ?

Par contre, on se demande bien ce qu'il va se passer dans la suite au vu du dernier épisode de la saison 1 où Apash, William et Brahim se font tirer dessus. Au départ, Franck Gastambide n'avait pas prévu de tuer le personnage principal de Validé, mais il a finalement choisi la fin la plus "incroyable".

En bref, il n'y a pas vraiment de doute sur la chance de survie du perso joué par le rappeur Hatik : "J'estimais qu'on avait raconté ce qu'il y avait de plus fascinant dans la parcours d'un rappeur. Son ascension. Parler de son deuxième album, c'était moins excitant", a confié le créateur à Télé Loisirs. En revanche, Apash pourrait quand même être présent dans la saison 2 comme l'a laissé entendre Franck Gastambide sur Twitter : "La saison 2 sera une suite et il sera question d'Apash.. Entre autres..." Un message hyper intrigant. Sera-t-il de retour dans des flashbacks ?

Un nouveau personnage fort et des guest prestigieux

Le réalisateur de Pattaya a ensuite promis "l'arrivée d'un personnage très fort", "une thématique dans l'air du temps" et des "guests prestigieux" sans bien évidemment donner leurs noms. Alors, après Soprano, Ninho, Lacrim, Kool Shen, Mister V, Chris Macari, S.Pri Noir, Rémy ou encore Mac Tyer, qui seront les prochains invités ? Affaire à suivre. Sinon, Hakim Jemili sera bien de retour dans la saison 2 !