Validé : la série de Franck Gastambide déjà renouvelée pour une saison 2 !

Si vous avez déjà fait le tour de Netflix depuis le début du confinement et vous ne savez plus quoi regarder, vous pouvez aller jeter un petit coup d'oeil sur Canal+ Séries pour mater Validé, la série de Franck Gastambide très attendue ! Ça parle de quoi ? Apache est dealeur, mais son rêve est de devenir rappeur professionnel. Il est prêt à tout pour ça et lorsqu'une occasion en or se présente à lui, il va vite comprendre que ce milieu est dangereux et rythmé par la rivalité. Heureusement, il est entouré de ses deux potes William et Brahim, mais leur amitié peut-elle résister à l'ascension d'Apache ?

Déjà une saison 2 pour Validé !

Il faut bien évidemment regarder les 10 épisodes de Validé pour le savoir, mais vous savez quoi ? La série est déjà renouvelée pour une saison 2 ! C'est Hakim Jemili, présent dans la saison 1, qui a balancé l'info en février, soit un mois avant le lancement du show de Franck Gastambide : "On tourne la saison 2 en juin. C'est une grosse exclu ça", a-t-il annoncé en interview avec Sneakerspirit.

Depuis, on ne sait pas si le tournage est maintenu à cause de la situation critique suite à la pandémie du Coronavirus. En tout cas, Canal+ n'a pas attendu le retour des spectateurs pour donner une suite à Validé. Une bonne chose non ?