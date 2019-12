Validé : Franck Gastambide nous plonge dans le monde du rap avec le premier teaser de sa série

Validé : la série de Franck Gastambide se dévoile avec un premier teaser

C'est l'un des projets français les plus attendus de 2020 : après le grand écran, Franck Gastambide s'est lancé dans une nouvelle aventure avec sa série Validé qui explore le monde du rap. Le premier teaser a été dévoilé ce vendredi 27 décembre et il donne déjà envie d'en voir plus ! Découvrez les premières images de la série dont la date de sortie sur Canal+ n'a pas encore été dévoilée.