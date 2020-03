Validé saison 2 : grosse révélation de Franck Gastambide sur Apash

Une saison 2 confirmée pour Validée

Une semaine seulement après sa mise en ligne sur Canal + et MyCanal, la saison 1 de Validé - la série de Franck Gastambide sur l'univers du rap en France, a été approuvée et acclamée par tout le monde. Aussi, sans véritable surprise, celle-ci sera de retour l'an prochain avec une saison 2.

Au détour d'un entretien avec nos confrères d'Allociné, le co-créateur de la série a confirmé son intention de poursuivre l'histoire : "On est très avancés sur l'écriture de la saison 2 qu'on devrait tourner cet été. Il y a des guests très prestigieux qui ont déjà donné leur accord verbal pour être dans la série. Il va y avoir l'arrivée d'un personnage très fort et une thématique dans l'ère du temps. On a déjà très très hâte."

Apash de retour ?

Mais du coup, quel sera le sujet de ces nouveaux épisodes maintenant que Apash a été abattu froidement par deux motards ? C'est la question qui lui a justement été posée sur Twitter. Et vous allez le constater, sa réponse a de quoi étonner : "La saison 2 sera une suite et il sera question d'Apash... Entre autres."

Vous avez bien lu, le personnage incarné par Hatik devrait donc se retrouver au centre des nouvelles histoires. La question est, de quelle façon ? L'un de ses potes va-t-il reprendre ses textes pour faire suivre sa légende ou... le héros a-t-il survécu ? Le mystère est encore préservé. Toujours sur Twitter, un internaute lui a en effet demandé, "est ce que Apash est mort ou alors [cette fusillade] était un coup de promo ?", ce à quoi Franck Gastambide s'est contenté de répondre par deux emojis : celui qui ne peut rien dire et une tête de démon qui sourit...

On vous laisse interpréter tout ça.