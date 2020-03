Validé saison 1 : Franck Gastambide explique la fin et confirme le destin d'un personnage

Dans Validé, Apash, Clément de son vrai nom joué par Hatik, était révélé en provoquant Mastar (Moussa Mansaly), une star du rap. Au fil des épisodes, les deux personnages tentaient de détruire la carrière de l'un et de l'autre. Dans l'ultime épisode, ils semblaient se réconcilier en chantant sur la scène du Zénith de Paris. Après le concert, alors qu'ils étaient en plein live sur les réseaux sociaux, un motard attaquait la voiture dans laquelle roulaient Apash et ses potes Brahim et William. Tous les trois s'effondraient après avoir été victimes de coups de feu.

Apash vraiment mort ? Franck Gastambide confirme

Une scène qui ne laissait que peu de doute concernant le destin d'Apash, victime d'une balle en pleine tête. Franck Gastambide l'a confirmé à Télé Loisirs : le personnage joué par Hatik est bien mort alors même qu'une saison 2 est en préparation. L'acteur qui a aussi écrit, réalisé et créé Validé a confié que cette fin était la plus "incroyable" possible. Il confie d'ailleurs avoir tourné deux fins différentes : dans celle qui n'a pas été diffusée, il laissait planer le doute sur le destin d'Apash. "Là, il n'y en n'a pas. J'estimais qu'on avait raconté ce qu'il y avait de plus fascinant dans la parcours d'un rappeur. Son ascension. Parler de son deuxième album, c'était moins excitant." explique Franck Gastambide.

Une fin qui se veut aussi proche de la réalité. "C'est impactant. Tupac, The Notorious BIG... Plein de rappeurs meurent par balles. C'est déjà arrivé, cela arrivera malheureusement certainement." a-t-il ajouté. Récemment, plusieurs rappeurs sont morts suite à des violences avec armes comme Pop Smoke, assassiné en février 2020 ou XXXTentacion, abattu en juin 2018.

Une saison 2 arrive !

Malgré cette fin choc, il y aura bien une saison 2 pour Validé. Interrogé par nos confrère d'Allociné, Franck Gastambide assure qu'il sait déjà où il va aller pour la suite. "Je sais exactement ce qu'il va se passer en saison 2. J'ai regardé Lost en me disant que les scénaristes ne savaient pas ce qu'ils faisaient. On s'est rendus compte que c'était le cas, qu'ils continuaient à écrire sans savoir ce qui allait se passer. Ce n'est pas mon cas" a-t-il assuré. Le tournage devrait débuter à l'été 2020.