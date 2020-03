Validé : la série de Franck Gastambide a failli ne jamais voir le jour

Franck Gastambide a frappé très fort avec sa série Validé sur le milieu du rap français. En plus d'une intrigue forte et réaliste, le créateur s'est entouré d'un très bon casting, Hatik (Apash), Sabrina Ouazani (Inès), Moussa Mansaly (Mastar), Bosh (Karnage), Saïdou Camara (William), Brahim Bouhlel (Brahim) et Adel Bencherif (Mounir) et de guests de qualité comme Ninho, Lacrim, Soprano et Kool Shen. On comprend pourquoi le show était si attendu, mais saviez-vous qu'il n'a failli jamais voir le jour ?

"On s'est tous battus pour que la série existe"

Au tout début de la création de la série, des personnes de Canal+ se sont montrées réticentes à l'idée de la produire et la diffuser comme le dévoile Cyril Hanouna dans TPMP : "Des personnes de Canal+ ont dit, et c'est leur droit, 'une série sur le rap, ça ne marchera jamais'. Franck leur a dit que ça allait marcher. Il m'a alors appelé, il a aussi appelé Maxime Saada, le grand patron de Canal+. On s'est tous battus pour que la série existe (...) On a rattrapé Franck Gastambide au dernier moment pour qu'il fasse cette série sur Canal +." Comme quoi, il ne faut "jamais dire jamais", d'autant plus que Validé bat des records avec ses 10 millions de visionnage en streaming en 8 jours seulement.

Déjà une saison 2 pour Validé

Canal+ n'a d'ailleurs pas attendu les retours du public pour renouveler Validé pour une saison 2 ! Eh oui, la série va avoir le droit à une suite, mais on se demande bien ce qu'elle racontera au vu de la fin de la saison 1 : "Il y a des guests très prestigieux qui ont déjà donné leur accord verbal pour être dans la série. Il va y avoir l'arrivée d'un personnage très fort et une thématique dans l'ère du temps. On a déjà très très hâte. On est très avancés sur l'écriture de la saison 2", a confié Franck Gastambide à Allociné.