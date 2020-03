Hatik (Validé) : qui est le rappeur de la série de Franck Gastambide ?

Hatik est donc un expert dans le milieu du rap : il est d'ailleurs totalement bluffant dans la série Validé, déjà renouvelée pour une saison 2. Il se débrouille aussi très bien en tant qu'acteur, mais comment est-il arrivé sur le projet de Franck Gastambide alors qu'il n'avait jamais joué auparavant ?

"Pas mal de gens m'ont contacté pour me dire qu'il fallait absolument que je passe le casting, du coup je l'ai fait. Du coup, 4 jours après j'ai un call back pour que je fasse un essai avec Brahim Bouhlel. Et une fois que j'ai fait cet essai, j'ai attendu peut-être deux mois avant d'avoir une réponse... Un jour, on m'appelle, on me dit "viens nous voir au bureau", j'y vais, on fait un dernier essai et deux semaines après j'étais validé quoi !", raconte-t-il. Le rappeur a ensuite eu "beaucoup de coaching" pour se préparer au maximum à se glisser dans la peau de Clément, dont le scène est Apash.

"Chaise pliante 2", une mixtape avec Médine, Hornet LaFrappe, Jok'air et Paky

En plus de la série de Franck Gastambide, Validé, Hatik s'occupe actuellement de la promo de sa mixtape "Chaise pliante 2" sur laquelle il a invité Hornet LaFrappe, Jok'air, Paky et Médine. C'est d'ailleurs Baguette magique, son morceau avec ce dernier qu'il a choisi comme nouvel extrait. Les deux artistes se retrouvent dans le clip de Baguette magique (à découvrir dans notre diaporama) dans lequel ils font le point sur la société actuelle : "Ça veut rien dire comme le tatouage japonais d'Ariana Grande / En politique, y a qu'des culs-de-jatte qui se seraient fait les croisés / Être heureux dans cette époque malade n'est pas un signe de bonne santé / Plus de plastique dans les poches que dans le corps des Instagirls."