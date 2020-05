Booba au casting de Validé saison 2 ? Il répond et tacle Kaaris

Que va-t-il se passer dans la saison 2 de Validé ? Même si l'intrigue reste encore floue, on sait déjà qu'un nouveau personnage fort va débarquer, qu'on va entendre encore parler d'Apash (Hatik), William (Saidou Camara) et Brahim (Brahim Bouhlel) et qu'il y aura de nouveau des guests prestigieux. On a pu voir Lacrim, Ninho, Soprano, Kool Shen, Gringe, Mister V ou encore S.Pri Noir dans la saison 1, mais qui sera de la partie dans la suite de la série créée par Franck Gastambide ?

Pourquoi Booba ne veut pas apparaître dans Validé

Aucun nom n'a fuité pour le moment. Le secret est bien gardé... En attendant d'en savoir plus, les fans espèrent toujours voir Booba dans Validé, mais malheureusement pour eux, ça n'est pas près d'arriver. Pourquoi ? Tout simplement parce que le Duc de Boulogne ne souhaite pas participer à la première série sur le rap français : "Sans manquer de respect à tous ceux qui ont participé à cette série, on risque pas de m'y voir. C'est encore une fois de la récup de bobo en manque de sensations fortes ! On leur a déjà refusé le droit d'utiliser notre hit 'Validé'", a-t-il confié sur Instagram.