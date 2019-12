Booba et Kaaris condamnés à payer 45 000 euros après leur bagarre à Orly

Booba et Kaaris n'auront vraiment rien gagné de s'être battu à l'aéroport d'Orly en août 2018. Alors qu'ils espéraient surfer sur le buzz et perpétuer leur bagarre sur un ring de MMA, leur combat tombait à l'eau. Après des galères d'organisation, des désaccords et de nombreuses insultes, le rappeur de Sevran lâchait l'affaire, au grand désespoir du Duc de Boulogne, qui avait du mal à se faire à l'idée.

Nouvelle amende pour les deux rappeurs après leur bagarre à Orly

Ce n'est pas tout puisque, après avoir été condamnés au pénal à 18 mois de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende en octobre 2018, les deux rappeurs ont été condamnés ce jeudi 19 décembre 2019 à payer une nouvelle amende. Le tribunal de Créteil les a condamnés à payer conjointement 45 000 euros pour réparer les dégâts causés.

Ils doivent en effet donner 30 000 euros de préjudice matériel à la société exploitante des commerces de duty-free qu'ils avaient dévalisés en s'envoyant bouteilles de parfum, d'alcool et autres, alors que celle-ci réclamait 800 000 euros. Elle estimait avoir perdu plus de 700 000 euros dans cette bagarre dont 6000 euros de dégradation du mobilier ou encore plus de 13 4000 de perte ou vol de produits. Ils doivent également 15 000 euros au groupe Aéroports de Paris : 5 000 euros pour le préjudice matériel et 10 000 pour le préjudice d'image. Reste à savoir s'ils vont faire moitié-moitié.