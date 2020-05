Validé saison 2 : Apash, William et Brahim de retour ? Saidou Camara répond

La série Validé a été vue par 20 millions de personnes depuis son lancement sur Canal+ Séries le 20 mars 2020 ! Franck Gastambide et son équipe ne s'attendait pas à aussi gros succès d'autant plus que certains employés de Canal+ ont failli refuser de collaborer avec le réalisateur pour son projet sur le rap français. Ils ont eu raison de lui faire confiance et la chaîne n'a finalement pas attendue la mise en ligne de Validé pour la renouveler pour une saison 2 ! Une excellente nouvelle qui laisse quand même perplexes les adeptes du show. Attention, si vous n'avez pas fini la saison 1, ne lisez pas la suite de l'article.

"On entendra parler encore d'Apash, William et Brahim"

Ils se demandent bien ce qu'il va pouvoir se passer dans la suite au vu du dernier épisode dans lequel Apash, William et Brahim se font tirer dessus. Comment la série peut-elle continuer si les trois personnages sont phares sont morts ? Eh oui, si l'on en croit les infos de Franck Gastambide, il n'y a aucun doute à avoir sur leur survie à moins qu'il ne s'agit là d'un coup marketing...

Bref, tout est flou, mais comme l'a révélé Saidou Camara (William) en interview avec Public, son personnage, ainsi que celui du rappeur Hatik et celui de Brahim Bouhlel seront de retour dans la saison 2 de Validé : "Elle s'annonce exceptionnelle avec une grosse intrigue. Les fans auront des réponses à leurs interrogations notamment par rapport à ce qu'il s'est passé à la fin de l'épisode 10. Quand je l'ai vu, ça m'a retourné. Je veux pas spoiler cependant je peux donner un indice : dans cette deuxième saison, on entendra parler encore d'Apash, William et Brahim, qu'ils soient vivants ou morts."

"J'ai passé le casting pour le rôle d'Apash"

L'acteur confirme ensuite l'arrivée de nouveaux personnages et dévoile avoir passé le casting pour le rôle d'Apash en même temps que celui de William : "À la base, j'ai passé le casting pour le rôle d'Apash et celui de William. Mais finalement je suis très content de ce personnage, attachant, droit, bosseur et de bons conseils. On a la même détermination. J'en connais des William dans mon quartier, qui n'ont certes pas eu la même réussite mais qui ont cette psychologie là."