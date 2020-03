Validé : Rohff absent de la série, il explique pourquoi

Franck Gastambide frappe très fort avec Validé, la toute première série française consacré au rap, le style le plus écouté en France ! L'histoire ? Apash, un jeune dealeur, est prêt à tout pour percer en tant que rappeur. Une fois son objectif atteint avec ses deux potes d'enfance, William et Brahim, il va découvrir un monde rythmé par la rivalité et la violence. Au casting, on retrouve Hatik (rappeur depuis 12 ans), Sabrina Ouazani, Saïdou Camara, Brahim Bouhlel, Moussa Mansaly (surnommé Sam's), Adel Bencherif, Hakim Jemili, Youssef Hajdi et Franck Gastambide.

Quand la justice rattrape Rohff

Et pour coller au plus près de la réalité, la star de Taxi 5 a invité des célèbres rappeurs, comme Soprano, Ninho, Lacrim, Mister V, Rim'K, S.Pri Noir, Kool Shen, Mac Tyer, Busta Flex et Gringe, dans sa série Validé diffusée sur Canal+ Séries. Le nom de Rohff aurait dû lui aussi se trouver dans cette liste, mais son passage en prison a tout changé : "Félicitations @franckgastambide @daymolitionofficial la série Validé est ✔ c'est propre ! Il était prévu que je joue dedans mais la justice en a décidé autrement", a-t-il annoncé sur Instagram.

Pour rappel, l'interprète de La Puissance a été condamné à 5 ans, en juin 2019, pour avoir passé à tabac un vendeur de la boutique Ünkut (l'ancienne marque de Booba) à Paris : il est finalement resté que 5 mois derrière les barreaux. Sa peine est donc tombée pendant le tournage de Validé.