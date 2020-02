Lacrim et Sam's s'associent sur "Validé" pour la série de Franck Gastambide

Le monde du rap a enfin sa propre série ! C'est le 20 mars 2020 que démarrera Validé, créée par Franck Gastambide et avec Sabrina Ouazani, Hatik, Hakim Jemili, Elisa Bachir Bey, Liv Del Estal ou Moussa Mansaly, sur Canal +. Vous n'en avez pas encore entendu parler ? Pas de panique, on est là pour vous éclairer. Le show français suit Clément, un ancien dealeur qui essaie de percer en tant que rappeur. Il s'entoure de ses deux potes d'enfance pour y arriver, mais l'ascension se transforme en rivalité. Clément va alors découvrir un monde dangereux...

"Dis-moi qui t'as validé"

En matière de musique, la série Validé a le droit à une bande-originale concoctée sur mesure avec que du lourd en matière d'artistes urbains, comme Soprano, Gims, Larry, Naza, Hornet la Frappe, Lacrim, Ninho, Rémy, Niro, S.Pri Noir ou encore Da Uzi. Ce sont Lacrim et Sam's (Moussa Mansaly de son vrai nom) qui ouvrent le bal avec leur morceau Validé. "Dis-moi qui t'as validé, si c'est par des traîtres ou des poucaves et bah t'es pas un vrai / Qui t'as validé ? / Tu dis que tu viens de la rue mais qui t'as validé ? / Tous ces cons n'ont pas de cultes, pas d'personnalités", rappent les deux artistes sur le refrain méga efficace de leur tube Validé. La BO de la série de Franck Gastambide s'annonce plus que prometteuse.