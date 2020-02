Validé : Gims, Soprano, Ninho... Les rappeurs de la bande-originale de la série dévoilés

Après Pattaya, Les Kaïra et Taxi 5, Franck Gastambide passe désormais au monde des séries avec Validé, un projet annoncé fin 2018. "Elle sera dans l'esprit de la célèbre série Entourage avec des guests qui viendront jouer leur propre rôle", avait confié le réalisateur à Allociné à l'époque. On y suivra surtout le personnage de Clément, ancien dealeur devenu rappeur qui espère percer dans le milieu avec l'aide de ses deux amis d'enfance : il va alors découvrir un monde rythmé par la rivalité et le danger. On est loin de l'univers comique auquel nous a habitué Franck Gastambide.

La bande-originale de la série Validé se dévoile

Sa série Validé, avec Sabrina Ouazani, Hatik, Hakim Jemili, Elisa Bachir Bey, Liv Del Estal, Moussa Mansaly, Saïdou Camara, Brahim Bouhlel et Adel Bencherif, est très attendue ! Pour regarder les 10 épisodes, d'une trentaine de minutes, sur Canal +, il faut patienter jusqu'au 20 mars 2020.

Le même jour sortira aussi la bande-originale avec du lourd, du très lourd : Soprano & Hatik (Plus rien à perdre), Gims (Légendaire) , Ninho & Hös Copperfield (Pirate), Hornet La Frappe (Cowboy), Remy & Larry (Grammes), S.Pri Noir & Joe Dwet File (TKT), Lacrim & Sam's (Validé), RK (C'est comme ça), Niro (Avant l'heure), Chily & Da Uzi (Rap Game) ou encore Naza (Everyday). La plupart des artistes présents dans l'album Validé feront d'ailleurs une petite apparition dans la première série française sur l'univers du rap. On vous laisse découvrir lesquels juste en-dessous.