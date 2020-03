Bosh (Karnage) : qui est le rappeur phénomène de la série Validé ?

Il n'aura pas fallu longtemps avant que le succès soit au rendez-vous pour la série Validé ! En 8 jours seulement, elle a cumulé 10 millions de visionnages sur Canal+ Séries et My Canal comme l'a annoncé Franck Gastambide : oui, c'est un record absolu de streaming. Une superbe consécration pour le réalisateur de Pattaya, mais aussi pour son équipe et le casting très lourd du show. Franck Gastambide a donc réussi à attirer un large public pour sa création, des fans de rap, mais pas que.

Les débuts de Bosh

Il s'est surtout entouré de beau monde entre Sabrina Ouazani, Moussa Mansaly (aka Sam's), Saïdou Camara, Brahim Bouhlel et Adel Bencherif, les guests comme Lacrim, Ninho et Soprano, et les deux pépites, Hatik, qui fait ici ses premiers pas en tant qu'acteur, et Bosh, l'interprète de Karnage ! En quelques minutes seulement, le rappeur Bosh est venu un véritable phénomène sur les réseaux sociaux : la plupart des internautes ont été bluffés par son flow et ont kiffé son rôle de mec vénère.

Si vous ne connaissiez pas le rappeur avant la série Validé, sachez qu'il fait du rap depuis 10 ou 12 ans. "On était beaucoup dans le milieu musical et on aimait tellement ça qu'on se disait 'on peut faire de la musique nous-mêmes'. On s'enregistrait avec des vieux dictaphones, des micros que t'achètes à 10 euros dans les trucs discounts, tout ça", a expliqué l'artiste, originaire de Valibout à Plaisir dans le 78, en interview avec Booska-p.

Petit à petit, Bosh enregistre ses propres morceaux et décide de créer BLK, un groupe de musique avec huit autres rappeurs : "On a sorti des sons mais on a tout effacé." L'acteur de Validé continue alors son chemin dans l'industrie en solo. C'est en 2016 que sa carrière explose grâce à sa série de freestyles "Mal dominant" : il commence alors à se faire un nom dans le milieu urbain !